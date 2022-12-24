Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с католическим Рождеством в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с католическим Рождеством в прозе
От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!
С католическим Рождеством! Мира вам, гармонии и достатка, чудес и волшебства! Пусть вокруг будет больше тепла и улыбок, красоты и гармонии! Благословения вам Господнего и только благих вестей!
Поздравляю с католическим Рождеством, с прекрасным и добрым праздником! Желаю уюта в доме и в душе, чудесного аромата ели и искренней надежды сердца, доброго блага на пути и большого счастья в жизни. Пусть яркая звезда на небе всегда дарит радость и веру, пусть судьба будет щедра на подарки и хорошие вести!
Приятные поздравления с католическим Рождеством в стихах
Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира.
Осенит Господь добром
Все, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
Поздравляю с Рождеством —
Светлым, добрым торжеством!
Пусть подарит он вам счастье,
Пусть прогонит все ненастья.
Вот уже звезда зажглась,
Нежным светом пролилась
В сердце ваше и ваш дом —
Уют и мир царят пусть в нем!
Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
Приятные поздравления с католическим Рождеством в смс
С Рождеством вас поздравляю,
Сбудутся пусть все желания,
День декабрьский оставит
Добрые воспоминания.
Снизойдет пускай сегодня
Благодать на всю семью,
Свой посыл добра и счастья
От души сегодня шлю.
Счастливого Рождества!
Пусть будет судьба к вам щедра,
Пусть будет благо в семье,
Пусть будет покой на душе.
Любовь пусть в сердце живет,
Рождественское утро
Вам радость принесет.
Чудес желаю и добра,
В декабрьский светлый час!
Любви, волшебного тепла
Желаю я для вас!
Пусть Рождество вас удивит,
Подарит мир, покой.
Добром вокруг все обновит
Морозною зимой!
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