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Новый год

Россияне назвали любимые ароматы 2022 года

Россияне назвали любимые ароматы 2022 года. Результаты опроса сервиса СБЕР ЕАПТЕКА приводит «Лента.ру».

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Самым любимым ароматом россиян в этом году стала пихта.

В ноябре и декабре эфирные и ароматические масла с этим запахом приобретал каждый седьмой пользователь сервиса (14%).

В десятку наиболее популярных ароматов перед Новым годом вошли кедр (4%), можжевельник (3%) и апельсин (2%).

За 2022-й спрос на ароматические масла вырос на треть по сравнению с 2021-м. В декабре дополнительный рост в этой категории составил 24%.

Продажи в октябре подскочили на рекордные 65% по сравнению с октябрем.

Ранее в барнаульском торговом центре украли несколько флаконов парфюма.

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