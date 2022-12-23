Россияне назвали любимые ароматы 2022 года

Самым любимым ароматом россиян в этом году стала пихта.

В ноябре и декабре эфирные и ароматические масла с этим запахом приобретал каждый седьмой пользователь сервиса (14%).

В десятку наиболее популярных ароматов перед Новым годом вошли кедр (4%), можжевельник (3%) и апельсин (2%).

За 2022-й спрос на ароматические масла вырос на треть по сравнению с 2021-м. В декабре дополнительный рост в этой категории составил 24%.

Продажи в октябре подскочили на рекордные 65% по сравнению с октябрем.

Ранее в барнаульском торговом центре украли несколько флаконов парфюма.