Россияне назвали любимые ароматы 2022 года

Самым любимым ароматом россиян в этом году стала пихта.
В ноябре и декабре эфирные и ароматические масла с этим запахом приобретал каждый седьмой пользователь сервиса (14%).
В десятку наиболее популярных ароматов перед Новым годом вошли кедр (4%), можжевельник (3%) и апельсин (2%).
За 2022-й спрос на ароматические масла вырос на треть по сравнению с 2021-м. В декабре дополнительный рост в этой категории составил 24%.
Продажи в октябре подскочили на рекордные 65% по сравнению с октябрем.
Ранее в барнаульском торговом центре украли несколько флаконов парфюма.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!