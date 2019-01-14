Старый Новый год 2019: что за праздник и почему он странный

Старый Новый год наступает в ночь на 14 января. Этот необычный праздник появился в России из-за календарной реформы в XX веке. Как это произошло, в чем суть Старого Нового года, традиции и поздравления — в материале altapress, ru.

Старый Новый год: суть и история праздника

Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю. Россия жила по нему вплоть до 1918 года, в то время как в Европе с 1582 пользовались григорианским. Когда наш календарь стал «отставать» от европейского уже на 13 суток, большевики приняли декрет о переходе на григорианский календарь.

1 января по юлианскому календарю сдвинулось на 14 января. Так и появился Старый Новый год.

К слову, Русская православная церковь новшества не приняла и руководствуется юлианским календарем. Из-за этого Рождество наступает позже светского Нового года.

Новый год. Пряничный домик. СС0

14 января 2019: традиции Старого Нового года

Нынешний светский Новый год приходится на период Рождественского поста. Верующие, которые строго соблюдают церковные каноны, часто празднуют Новый год 14 января.

В народном календаре вечер 13 января называется «Щедрый вечер». Было принято устраивать большое праздничное застолье и готовить много угощений. По традиции, на стол обязательно ставили блюда из свинины. В этот вечер устраивали гуляния и колядовали.

Старый Новый год встречают не только в России, но и в странах СНГ и Прибалтики, а также Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Румынии.

На Старый Новый год во многих семьях накрывают праздничный стол и дарят подарки. Это событие завершает две недели новогодних праздников.

Новый год. Елка СС0

Поздравления со Старым Новым годом-2019

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ. Кто-то держится за печень

И с утра «Боржоми» пьет,

Но 13-е настало,

Дело к вечеру — и вот… Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь. Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем! Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире. А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была. Провожали, провожали,

А он снова тут как тут.

Старый Новый год-проказник,

Проложил в дома маршрут. С Новым годом поздравляем

И желаем вам любви,

Безграничного везенья,

Крепкой, радостной семьи, Волшебства, здоровья, смеха

И нескучных вечеров.

И пусть новый год исполнит

Все желания из снов. Снова Старый Новый год,

Снова праздник у ворот,

А в душе — тепло и радость,

Ностальгия, смех и сладость! Все с подарками шагают,

Старый новый год встречают

Под курантов бой ночной,

Веселясь со всей душой! Пусть под Старый новый год

Вас лишь, счастье только ждёт,

И, конечно же, веселье,

Пусть поднимет настроение! Со Старым Новым годом!

Чтоб все мечты сбывались,

Чтоб дома и в работе

Все славно удавалось! Душа от счастья пела

И кошелек был полон,

Чтобы любое дело —

И по плечу, и с толком! Друзья чтобы ценили,

Коллеги уважали,

Любимые — любили,

А дети — обожали!

Источник: pozdravok.ru