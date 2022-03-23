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Образование
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Алтайский институт культуры приглашает на концертную программу, посвященную году культурного наследия народов России

25 марта 2022 года Алтайский государственный институт культуры, при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, представит студенческому сообществу краевой столицы концертную программу «И над всем этим голубое небо Алтая…», посвященную году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Концертная программа.
Концертная программа.
Алтайский институт культуры

«Программа, в первую очередь, направлена на формирование культуры межнационального общения в молодежной среде. Нематериальное искусство своего народа представят на сцене концертного зала АГИК учебно-творческие коллективы и солисты Алтайского государственного института культуры, а также молодежные творческие коллективы этнокультурных объединений Алтайского края», — отмечает Любовь Айкина, проректор по учебно-творческой работе, кандидат педагогических наук, доцент.

Ансамбль народного танца «Сибирь» (художественный руководитель — профессор, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко) представят танцы народов России. Русский народный хор АГИК (художественный руководитель — кандидат педагогических наук, профессор Ольга Щербакова), состоящий из студентов 1−4 курсов направления «Искусство народного пения», исполнит как известные, так и забытые произведения русского, украинского и белорусского фольклора. Студенты 2 курса кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства представят отрывки русской и советской литературы.

Режиссер концерта — Анна Вахрамеева, доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК.

Концертная программа.
Концертная программа.
Алтайский институт культуры

Вниманию гостей будут представлены и художественные выставки, одна из них — студентки 4 курса направления «Искусство народного пения», победителя регионального этапа Российской национальной премии «Студент года — 2021» в номинации «Творческая личность» Елены Осиповой:

«Моя выставка будет называться «Русская душа в миниатюре». Заснеженные домики, весенние проталинки, летнее разнотравье, таежное зверьё — вот темы моих работ.

Большинство моих живописных произведений могут разместиться у вас на ладошках, а значит, эти работы можно отнести к миниатюрам. Холстом для работ очень часто становятся обычные речные камушки. В последнее время я часто обращаюсь к станковым формам — пишу пейзажи и натюрморты на холстах, при этом сохраняю технику, наработанную в миниатюре.

Но моя основная роль — солистка, а также участник народного хора и ансамбля народной музыки «Новый день». На концерте я исполню поминальный стих Смоленской области «Ой вы, пчёлы мои».

Начало концерта 25 марта 2022 года в 18:00 в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66)

Вход свободный. (16+)

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