Алтайский Минобр обязали выплатить деньги ребенку-инвалиду за недополученное школьное питание

Алтайская прокуратура через суд добилась компенсации ребенку-инвалиду за недополученное бесплатное питание. Минобр должен возместить сумму в 51 тыс. рублей, пишет «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу судов Алтайского края.

Сообщается, что ученице барнаульской школы-интерната № 5 отказывали в еде, потому что она находится на надомном обучении.

Однако по закону школы должны кормить детей вне зависимости от того, как они посещают занятия.

Правоохранители выяснили, что ребенок не получал положенное бесплатное двухразовое питание — оно предоставляется учащимся только в дни посещения занятий.

Суд постановил, что ученица имела право на питание, но из-за бездействия региональных госорганов ребенок был лишен этого права, и обязал Минобр возместить за счет средств краевого бюджета чуть больше 51 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России почти на 20% выросла себестоимость школьных обедов.