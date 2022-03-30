Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что у поставщиков горячего школьного питания остался одно-двухнедельный запас продуктов, пишет РБК.

Турчак отметил, что из-за роста цен на продукты поставщики могут разорвать контракты со школами.

«Власти встанут перед дилеммой, уменьшать порции или экономить на качестве», — пояснил он, указав на недопустимость такой ситуации.

Поэтому Турчак попросил правительство РФ изыскать дополнительное финансирование для поставок школьного питания.

Напомним, бесплатное горячее питание российские младшеклассники получают с 1 сентября 2020 года. Сейчас оно доступно около 7 млн школьников младших классов в 40 тыс. школ.

Ранее сообщалось, что цены на продовольствие могут еще сильнее вырасти в США из-за санкций против России.