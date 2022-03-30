Турчак отметил, что из-за роста цен на продукты поставщики могут разорвать контракты со школами.
«Власти встанут перед дилеммой, уменьшать порции или экономить на качестве», — пояснил он, указав на недопустимость такой ситуации.
Поэтому Турчак попросил правительство РФ изыскать дополнительное финансирование для поставок школьного питания.
Напомним, бесплатное горячее питание российские младшеклассники получают с 1 сентября 2020 года. Сейчас оно доступно около 7 млн школьников младших классов в 40 тыс. школ.
Ранее сообщалось, что цены на продовольствие могут еще сильнее вырасти в США из-за санкций против России.