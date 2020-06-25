Алтайский университет вошел в британский рейтинг молодых вузов QS 2021

В обновленном рейтинге Россию представляют два университета — НИУ «Высшая школа экономики» и Алтайский государственный университет (АлтГУ).

Стоит отметить, что впервые рейтинг молодых университетов (возрастом не более 50 лет) опубликовали в 2012 году, изначально он включал 50 вузов. Однако в 2015 году список расширили, оставив название без изменений — QS Top 50 Under 50.

НИУ ВШЭ занял 31-ю строчку. АлтГУ вошел в группу 91−100. При этом НИУ улучшил позицию, переместившись с 38 места, а АлтГУ ранее присутствовал в QS Top 50 Under 50 2019.

Рейтинг представил университеты 44 стран. По числу вузов лидируют Австралия — 18, Великобритания и Малайзия — по 11, Франция — 10, Испания и ОАЭ — по 8 университетов.

Возглавили список Наньянский технологический университет, Гонконгский университет науки и технологии, Корейский передовой институт науки и технологий, Городской университет Гонконга и французский Университет PSL.

Напомним, ранее АлтГУ значительно укрепил свои позиции в ТОП-50 лучших вузов России RAEX. Также вошел в ТОП-600 лучших университетов планеты в самом престижном рейтинге вузов мира — в группе 571−580.