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Образование

Алтайский университет вошел в британский рейтинг молодых вузов QS 2021

Британское агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало новый выпуск ежегодного рейтинга молодых университетов (QS Top 50 Under 50 2021), сообщает «Интерфакс».

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Архив АлтГУ

В обновленном рейтинге Россию представляют два университета — НИУ «Высшая школа экономики» и Алтайский государственный университет (АлтГУ).

Стоит отметить, что впервые рейтинг молодых университетов (возрастом не более 50 лет) опубликовали в 2012 году, изначально он включал 50 вузов. Однако в 2015 году список расширили, оставив название без изменений — QS Top 50 Under 50.

НИУ ВШЭ занял 31-ю строчку. АлтГУ вошел в группу 91−100. При этом НИУ улучшил позицию, переместившись с 38 места, а АлтГУ ранее присутствовал в QS Top 50 Under 50 2019.

Рейтинг представил университеты 44 стран. По числу вузов лидируют Австралия — 18, Великобритания и Малайзия — по 11, Франция — 10, Испания и ОАЭ — по 8 университетов.

Возглавили список Наньянский технологический университет, Гонконгский университет науки и технологии, Корейский передовой институт науки и технологий, Городской университет Гонконга и французский Университет PSL.

Напомним, ранее АлтГУ значительно укрепил свои позиции в ТОП-50 лучших вузов России RAEX. Также вошел в ТОП-600 лучших университетов планеты в самом престижном рейтинге вузов мира — в группе 571−580.

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