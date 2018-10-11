АлтГТУ им. И.И. Ползунова запускает проект «Пригласи ученого АлтГТУ»

Школам предложено выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить на занятие.

В списке более 50 интерактивных занятий, которые организуют преподаватели и ученые АлтГТУ. Они готовы провести как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам — физике, математике, информатике, химии, иностранным языкам. Особый интерес вызовут практические занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета, школьники смогут получить дополнительные знания по предметам, познакомиться с научными достижениями в различных областях науки.

Интерактивное занятие. Источник: АлтГТУ им. И.И. Ползунова Интерактивное занятие. Источник: АлтГТУ им. И.И. Ползунова Интерактивное занятие. Источник: АлтГТУ им. И.И. Ползунова Интерактивное занятие. Источник: АлтГТУ им. И.И. Ползунова Интерактивное занятие. Источник: АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Николай Белоусов,

декан факультета довузовской подготовки:

От сельских школ мы тоже ждем заявки. Для них мы организуем научные десанты ученых АлтГТУ.

Проекту в этом году исполнилось три года. За это время проект побывал в более чем 300 школах г. Барнаула, Новоалтайска, Первомайского, Павловского, Змеиногорского, Немецкого национального районов. А самыми популярными занятиями стали занятия преподавателей факультета специальных технологий — Марка Жуковского, Ольги Андруховой, Алексея Никифорова, Евгения Зрюмова, доцента кафедры информационных технологий, Николая Ростова, профессор кафедры «Коммуникативные, социокультурные и образовательные технологии» и преподавателей института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Веры Курцевой и Елены Егоровой.

Занятия школой не оплачиваются.

Телефоны для справок: (3852) 29−08−92, 29−07−37.