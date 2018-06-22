АлтГТУ: "В условиях цифровизации необходима консолидация власти, бизнеса и высшей школы"

Ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков принял участие в работе круглого стола "Алтайский край в фокусе инвестиционной привлекательности", который прошел на территории Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий в рамках бизнес-миссии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в Алтайском крае.
Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев отметил, что ускорение роста промышленности невозможно без качественной современной подготовки кадров.
Сергей Недорослев,
сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия":
— Вот сегодня сложилось такое ощущение, что всех инженеров и специалистов АТИ подготовил Алтайский политех.
Андрей Марков,
ректор АлтГТУ:
— Алтайские предприятия действительно укомплектованы в основном выпускниками Алтайского государственного технического университета и, несмотря на то, что мы закрываем количественные потребности предприятий, остается актуален вопрос качественной подготовки. Мы понимаем, что развитие новых производств, внедрение современных методов проектирования с помощью, так называемых, умных цифровых двойников (smart digital twins), требующих умения работать с большими данными (базы big data), применение CAD/CAM/CAE систем и т.д. потребует совершенно другого уровня подготовки специалистов. Речь идет не просто о подготовке в рамках федеральных образовательных стандартов, а скорее переподготовке, повышении квалификации кадров. Именно поэтому считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о консолидации усилий бизнеса, власти и высшей школы. Например, в рамках реализации Президентской программы подготовки инженерных кадров, Губернаторских программ, программы MBA. При этом такую задачу АлтГТУ готов выполнять комплексно, в рамках разработки программы развития промышленного комплекса края. Такой опыт у АлтГТУ имеется. Ученые вуза принимали участие в разработке трех ведомственных программ промышленного развития Алтайского края. По поручению регионального управления промышленности и энергетики и Союза промышленников, объединения работодателей ведется комплекс работ по оценке состояния промышленности и определению ее ключевых направлений развития.
Добавим, в этот же день ректор принял участие в открытии новой производственной площадки на заводе АТИ – нового цеха по производству безасбестовой тормозной колодки.