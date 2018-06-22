АлтГТУ: "В условиях цифровизации необходима консолидация власти, бизнеса и высшей школы"

Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев отметил, что ускорение роста промышленности невозможно без качественной современной подготовки кадров.

— Алтайские предприятия действительно укомплектованы в основном выпускниками Алтайского государственного технического университета и, несмотря на то, что мы закрываем количественные потребности предприятий, остается актуален вопрос качественной подготовки. Мы понимаем, что развитие новых производств, внедрение современных методов проектирования с помощью, так называемых, умных цифровых двойников (smart digital twins), требующих умения работать с большими данными (базы big data), применение CAD/CAM/CAE систем и т.д. потребует совершенно другого уровня подготовки специалистов. Речь идет не просто о подготовке в рамках федеральных образовательных стандартов, а скорее переподготовке, повышении квалификации кадров. Именно поэтому считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о консолидации усилий бизнеса, власти и высшей школы. Например, в рамках реализации Президентской программы подготовки инженерных кадров, Губернаторских программ, программы MBA. При этом такую задачу АлтГТУ готов выполнять комплексно, в рамках разработки программы развития промышленного комплекса края. Такой опыт у АлтГТУ имеется. Ученые вуза принимали участие в разработке трех ведомственных программ промышленного развития Алтайского края. По поручению регионального управления промышленности и энергетики и Союза промышленников, объединения работодателей ведется комплекс работ по оценке состояния промышленности и определению ее ключевых направлений развития.