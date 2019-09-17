«Айм редя»: как и почему барнаульские родители учат малышей английскому

С какого возраста надо начинать учить ребенка иностранному языку? Altapress.ru поговорил об этом с барнаульскими мамами и педагогом, которые уверены — после трех уже поздно.

«По-русски не говорят , но понимают английский»

Марина Кичко, мама 4-летнего Ярослава, твердо убеждена — английскому детей надо учить с раннего возраста. В языковую школу она отдала сына и племянницу в три года, интерес у них появился с первых занятий. Спустя год, по ее словам, прогресс очевиден — сформировался словарный запас, дети знают отдельные фразы на английском языке, смотрят мультики без субтитров.

Марина Кичко,

занимается с сыном английским с 3 лет:

Дети впитывают все как губки. Они толком по-русски еще не говорят, но уже понимают английскую речь, знают все цвета, названия животных и одежды. Мне кажется, что с ранних лет иностранный язык усвоить проще, чем в сознательном возрасте. У нас был случай, летом с сыном и племянницей ездили на пляж. Там на деревянной лавочке была изображена лошадь. Я спрашиваю детей: «Это кто?», а они одновременно: «Horse». Люди вокруг нас просто обалдели, что такие маленькие уже говорят на английском. А меня гордость берет, что наши дети уже достаточно много слов знают, что все старания не зря.

Кроме занятий в языковой школе Марина с сыном занимаются дома — делают домашние задания, повторяют слова. Девушка советует такой лайфхак — если расклеить дома стикеры на предметы, ребенок запомнит их названия легко.

Мама с ребенком. СС0

Марина Кичко,

занимается с сыном английским с 3 лет:

Занятия проходят в игровой форме — они танцуют, раскрашивают, смотрят развивающие мультики. Сыну очень нравится. Мы обычно приезжаем на уроки пораньше и гуляем на площадке, он постоянно спрашивает: «Мама, посмотри на время, может уже пора?». Главное, что и результат есть. Ярослав может просто услышать песню — и сказать: «Я знаю, что это значит, мам».

«Это не про то , чтобы сделать из ребенка гения»

Алена Юрина начала заниматься с сыном иностранным языком, когда ему было три. Сережа занимается ровно год, он любит смотреть мультфильмы на английском, хорошо понимает разговорную речь.

Алена Юрина,

занимается с сыном английским с 3 лет:

Я с четырех лет ходила в воскресную школу, там мне преподавали английский язык. Мне очень нравилось. Я помню все, что там рассказывали до сих пор. Поэтому понимаю, что в таком возрасте ребенок легко запоминает, когда ему что-то объясняешь или рассказываешь. Я решила, что Сереже будет полезно узнать азы, чтобы потом процесс обучения языку давался легче. Уже сейчас он прекрасно понимает английскую речь. Он очень внимательный и повторяет все в точности, как услышал.

Ребенок. CCO

Для Алены важную роль играет мнение ребенка и его заинтересованность в процессе обучения.

Алена Юрина,

занимается с сыном английским с 3 лет:

В первую очередь, ребенок от этих занятий должен получить удовольствие. Это не про то, чтобы сделать из ребенка гения. Для меня было важно мнение ребенка — он с характером и всегда сразу говорит, если что-то не нравится. Например, когда я отвела его в бассейн — с первых дней сказал, что ему это не надо. Про английский я сама однажды сказала: «Может не будем ходить?». Мы живем далеко, зимой добираться не удобно. Но он сказал: «Я очень хочу, мне нравится».

«Ну синий же!»

Анастасия Булатова преподает английский язык в языковой школе детям, которым уже исполнилось три года (или исполнится через пару месяцев). Девушка утверждает, что ребенок в раннем возрасте втягивается в процесс обучения очень быстро.

Речь идет не о том, чтобы воспитать билингва — человека, который одинаково хорошо владеет двумя языками. Групповые занятия проходят два раза в неделю по 40 минут. Этого объективно недостаточно, чтобы ребенок заговорил на английском, как на своем родном. Но для общего развития полезно — иностранные языки развивают левое и правое полушарие мозга, речевой аппарат, расширяют кругозор ребенка.

Анастасия Булатова,

преподаватель английского в языковой школе «Liberty»:

Дети приходят ко мне на урок прежде всего, чтобы поиграть. Мы с ними играем, танцуем, раскрашиваем, но в процессе я разговариваю с ними на английском. А так как они еще на русском разговаривают с трудом, то получается, что для них оба языка на первых порах звучат одинаково незнакомо. Один ребенок на занятии как-то сказал: «Айм редя», вместо «I'm ready». Это теперь наша любимая шутка.

Школа. Цветные карандаши СС0

На уроках каждое свое действие Анастасия сопровождает фразой на английском языке. Говорит «jump» и начинает прыгать, «run» и бежит, при этом все происходит весло и динамично — дети не успевают заскучать. К каждому ребенку на таких занятиях педагог старается найти индивидуальный подход.

Анастасия Булатова,

преподаватель английского в языковой школе «Liberty»:

Вот например, Макара привели только неделю назад. Я ему говорю: «I'm ready?», а он мне: «Да сделал я, сделал». Я ему карандаш показываю и говорю: «Blue», а он настойчиво: «Синий». Повторяю опять, а он кулаком по столу бьет и говорит: «Ну синий же!». Когда его привели на первое занятие я спросила: «Он хотя бы мультики на английском смотрел?», а мамочка его отвечает: «Смотрел и на английском, и на китайском, и на испанском». На мультиках их не научишь, они могут смотреть их на любом языке — главное мелькает.

«Не „cow“, а корова. Не коверкай слова»

Своего ребенка Анастасия Булатова начала учить языку с 2,5 лет. Сейчас ее дочке пять лет, она умеет считать, знает некоторые слова и фразы. По словам Анастасии, дочка захотела выучить английский после того, как увидела картинку красного лондонского автобуса и захотела на нем покататься.

Анастасия Булатова с дочкой vk.com/id47042605

Анастасия Булатова,

преподаватель английского в языковой школе «Liberty»: