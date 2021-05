Barnaul is the capital… В Алтайском крае выпустили уникальный школьный учебник

Учебник поможет учителям иностранных языков в крае разнообразить урочные и внеурочные занятия, а школьникам подскажет, как достойно представить свою малую родину гостям из других стран на английском.

Алтайский институт развития образования при поддержке министерства образования начал работу по созданию учебников с региональным компонентом еще в 2017 году. Инициатором стал сам министр Максим Костенко, который в то время занимал должность директора института.

Сейчас уже есть пособия по истории Алтайского края, культуре, литературе; есть даже астрономия и ботаника.

«С прошлого года мы подобрались к теме иностранных языков, — говорит заместитель директора института развития образования им. Топорова и руководитель проекта Олеся Соколова. — Основная цель — формирование у школьников умения представлять свой регион и страну при общении со сверстниками и гостями региона. Все, кто изучал английский язык в школе, с детства выучили наизусть, что London is the capital of Great Britain. Некоторые могут много рассказать про европейскую столицу, но когда дело доходит до Барнаула и Алтайского края, возникают трудности».