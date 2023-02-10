Барнаульских школьников зовут на бесплатную консультацию к ЕГЭ по литературе

На занятии расскажут о творчестве Федора Достоевского. На примере его текстов покажут приемы написания сочинений в заданиях первой части ЕГЭ.
Преподаватель даст алгоритм написания сочинения в задании 12 и раскроет секреты успешной подготовки.
Вход бесплатный. Для очного и дистанционного участия нужно заранее зарегистрироваться.
Школьников ждут в 15:00 по адресу: ул. Партизанская, 187, корпус С.
Ссылку для дистанционного участия направят в день проведения консультации.
Ранее новый порядок проведения ЕГЭ разработали для российских школьников.