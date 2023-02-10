10 февраля
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Образование

Барнаульских школьников зовут на бесплатную консультацию к ЕГЭ по литературе

Консультация ЕГЭ по литературе пройдет 20 февраля в алтайском филиале РАНХиГС. Ее проведет кандидат филологических наук Артем Шмаков, сообщают на официальном сайте академии.

РАНХиГС
РАНХиГС
https://alt.ranepa.ru

На занятии расскажут о творчестве Федора Достоевского. На примере его текстов покажут приемы написания сочинений в заданиях первой части ЕГЭ.

Преподаватель даст алгоритм написания сочинения в задании 12 и раскроет секреты успешной подготовки.

Вход бесплатный. Для очного и дистанционного участия нужно заранее зарегистрироваться.

Школьников ждут в 15:00 по адресу: ул. Партизанская, 187, корпус С.

Ссылку для дистанционного участия направят в день проведения консультации.

Ранее новый порядок проведения ЕГЭ разработали для российских школьников.

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