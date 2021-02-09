Барнаульский учитель астрономии рассказала, зачем нужен ее предмет в школе и почему люди хотят смотреть в небо

«Я вам расскажу про Луну, — говорит Антон. — Мы все время видим только одну ее сторону. Потому что Луна совершает оборот вокруг своей оси за то же время, что и вокруг Земли. Сейчас я покажу. Возьмем Влада. Он будет Землей. Я буду Луной. Влад, вращайся…» «Вы что, тренировались?» — спрашивает учитель астрономии. — «Да нет, это импровизация». Ирина Абрамович из лицея «Сигма» знает, как увлечь ребят сложными науками и зачем вообще смотреть в небо.

Без контрольных

— Астрономия вернулась в обязательную программу несколько лет назад. Теперь оценку за нее выставляют в аттестат. Это как-то мотивирует?

— Оценка за астрономию действительно идет в аттестат, причем первым номером. Первым, потому что формируется еще в 10 классе. Мы говорим об этом сразу. Жаль ведь, если она будет плохой. Но при этом у нас нет контрольных работ, мы выбрали учебник без них. Зато с картинками! Это, разумеется, интереснее. И практичнее: иногда презентацию не покажешь. А здесь сразу все понятно и наглядно.

На астрономию выделено всего 35 часов в год, отдавать четыре из них контрольным, честно говоря, жалко. У нас есть проверочные работы. Мне кажется, что так психологически спокойнее, снимается некий ажиотаж.

Для учителя тоже проще. К контрольным работам мы привязаны жестко. Рособрнадзор рекомендует, как именно нужно проводить контрольные, и ни буквой влево или вправо. Поэтому мы просто придумываем творческие задания по рекомендациям автора учебника. Там большое поле для творчества и учителя, и ученика.

Ирина Абрамович. Altapress.ru.

— Нормально ли , что астрономию преподают учителя физики. Нужен для предмета отдельный специалист , на ваш взгляд?

— Вообще, любой учитель должен ориентироваться не только в своем предмете, но и в других смежных областях. В курс физики, например, входит астрофизика, она же входит и в курс астрономии. Пересечений там достаточно. Причем эти темы ребята изучают практически одновременно, и мы таким образом повторяем и закрепляем знания.

Изучая астрономию, ребята подтягиваются и по другим естественно-научным предметам: по физике, химии, биологии, а также по алгебре и геометрии.

Почему нужна астрономия

— Как считаете , за то время , пока астрономии не было в школах , мы многое упустили?

— Я проходила курс астрономии у Владимира Сурдина, это кандидат физико-математических наук и известный популяризатор, у него много лекций и образовательных программа в Сети. Он рассказывал, что, согласно исследованию ВЦИОМ, 30% людей считают, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, и вообще не знают устройства Солнечной системы.

Я исследований не проводила, но довольно часто вижу людей, которые не ориентируются в сторонах света. У детей вообще отсутствуют ориентиры в пространстве, они привыкли пользоваться навигаторами в телефонах, при этом даже не знают, что работа навигатора тоже связана с космосом.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

— А еще люди верят в плоскую Землю.

— Ой, боже мой…

— Это , может , и смешно. Но давайте назовем какой-нибудь простой метод , с помощью которого можно определить , что Земля все же круглая.

— Съездить на море и посмотреть на корабли. Они появляются из-за горизонта. Если бы Земля была плоская, мы все время видели бы уплывающий корабль, даже если он был бы очень далеко и превратился в точку, с помощью бинокля или телескопа мы все время могли бы его наблюдать.

Но мы не можем заглянуть за горизонт, потому что поверхность закруглена.

Еще можно полетать на самолете. Там не видно, что Земля скругляется, но есть горизонт, дальше которого мы не видим. Мы долетаем до этого места, а горизонт отодвигается, что тоже говорит о шарообразности Земли.

Но сидеть у моря и смотреть на корабли — этот способ надежнее. И приятнее.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

Качественно работать

— Сейчас много говорят о том , что учителям грех жаловаться , что зарплата повысилась , а работают они все равно только в первой половине дня , и еще у них куча привилегий.

— Это моя любимая тема. На самом деле, если нет дополнительных часов и даже дополнительных работ, то довольно сложно выжить только на зарплату, если у тебя есть семья и кредиты.

Сейчас у меня полторы ставки. А предполагается, что я должна взять одну и качественно работать. И качественно же отдыхать… Но пока получается только качественно работать.

С одной стороны кажется, ну что такое учитель: вышел, поболтал с детьми — вот и вся профессия. Но на это тратится огромное количество энергии. Учителя — свечи, они могут зажечь другие свечи, но при этом сгорают сами.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

— Сколько времени уходит на подготовку уроков?

— Чем больше свободного времени на подготовку, тем больше я его занимаю. Если его нет, то за полчаса могу приготовить два-три урока. Потому что есть база и все оборудование уже готово и стоит на стреме, так сказать, все коробочки подписаны.

Но так, конечно, не всегда бывает. Однажды хватилась и не могу найти, наверное, переставила куда-то. Пришлось собирать из того, что есть. Мы изучали нагревание предметов, и у меня горячий металлический шарик потом поскакал по классу. Немножко страшновато, зато дети в восторге были, конечно.

Тут знания по физике пригождаются. Например, все знают, что если обжег пальцы, надо прикоснуться к мочке уха. Там температура холоднее на полградуса. Так снижается риск серьезного ожога.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

Самодеятельность и перспективы

— Чем отличаются олимпиадные задания?

— Раньше олимпиадные задачи просто выявляли талантливых детей. Там были, конечно, нестандартные задачи, но, по сути, не требовались знания помимо тех, что дают в школе. Сейчас это целенаправленная специальная подготовка, школьной программы не хватит для участия.

У нас есть олимпиады по астрономии, но какой-то общей подготовки нет, дети готовятся к ним самостоятельно или под руководством учителя, так что пока это, можно сказать, самодеятельность.

— Каковы перспективы у детей , которые захотят дальше изучать космос?

— У нас есть курсы астрономии и астрофизики на физических факультетах в вузах. И есть государственный астрономический институт имени Штернберга при МГУ.

На всей планете всего около 15 тыс. астрономов. Профессия не такая уж и востребованная. Это просто люди, которые увлечены космосом, погружаются в предмет: физики, инженеры.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

— Что должны вынести школьники из уроков астрономии?

— Самое главное — как устроена Вселенная. А также понимание того, что находится за пределами Земли, и желание познавать что-то новое.

Какие мы маленькие

— Что вас больше всего удивляет в астрономии и чем вы удивляете детей?

— Удивительно, какие мы все здесь на Земле маленькие. И сама Земля маленькая. Это как раз наша следующая тема в 10 классе — космические расстояния. Вселенная огромна, и то, что мы считаем почти необъятным, это только видимая ее часть.

Мы можем хорошо видеть, благодаря рисункам с телескопов. Почему я говорю «рисункам»? Все телескопы собирают информацию об излучениях, и астрономы обрабатывают ее в специальных программах. Это не фотография каких-то явлений и объектов Вселенной, а некий фотошоп. Правда, он вполне реален и действительно показывает нам, как выглядела бы эта штука, если бы мы к ней подлетели.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

— У вас дома есть телескоп?

— Да. Как раз когда я начала вести астрономию, муж предложил купить прибор. Это было нелегкая покупка, все же недешево. Мы выезжали за город смотреть туманность Андромеды, она сейчас как раз приближается к нашему Млечному Пути. Некоторые ученые прогнозируют столкновение галактик примерно через 4,5 млрд лет.

Ее хорошо видно в телескоп. Конечно, это необычные ощущения. Одно дело — на картинке, другое — как будто руку протяни и потрогаешь.

И в городе выносили телескоп в Мизюлинскую рощу, рассматривали созвездие Ориона. Знаете, как будто с хорошенькой собачкой гуляешь — все подходят и спрашивают, можно ли погладить. Вот и к нам все подходили, интересовались, что мы делаем. Но главное — люди хотят смотреть на небо.

Факт Астрономическое оборудование в школах не менялось с 60−70 годов. Старые телескопы кое-где еще работают. Благодаря масштабному перевооружению естественно-научного направления в школы поступило новое оборудование, включая, помимо телескопов, глобусы и карты.

Ирина Абрамович. Altapress.ru.

— Мои ребята сами за два дня собрали новый телескоп в классе и, конечно, вынесли во двор. Поодиночке смотреть скучно, а в классе 20 человек и один прибор. Впечатления незабываемые. 40 минут протолкались на 20-градусном морозе.

У ребят в руках не было телефонов, потому что были варежки. Теперь они знают, как можно развлечь себя без телефона.

А даже если и с ним: есть масса приложений, где можно посмотреть на звездное небо в реальном времени и провести время с пользой. На уроках мы работаем с картами Stellarium, дома дети могут пользоваться любыми.

В классе физики и астрономии лицея «Сигма». Altapress.ru.

— Если так много информации есть в интернете , зачем тогда профессия учителя?

— На этот вопрос помог ответить весенний дистант. Мне, например, сложно было работать через Zoom: то ли подключен ребенок, то ли нет, понимает ли он вообще что-нибудь, вещаешь не понять куда и для кого, можно сказать.

Мы пользовались материалами Российской электронной школы. Там есть короткие видеоуроки, составление конспектов, тренировочные и контрольные задания. Не понимаю претензий к этой программе, дети в восторге. Я могла быть уверена, что мой предмет на дистанте все же изучают.

В Zoom я делала просто консультации для тех, кто не разобрался с какой-то темой и у кого остались вопросы. А также для тех, кто просто хотел поговорить о физике или астрономии. Или просто поговорить.

Мы все социальны, нам нужно общество. И удаленное обучение это показало во всей красе. Даже те, кто прохладно относился к учебе, начали всех любить — и учителей и одноклассников! Если не будет учителя, кто будет зажигать?