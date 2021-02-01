Министр образования Алтайского края рассказал, какие сюрпризы ждут учеников, учителей и родителей в 2021 году

В этом году продолжится масштабная модернизация естественно-научного направления в школах и организациях среднего профессионального образования, строительство новых объектов, в том числе с привлечением частного капитала, раннее обучение информационным технологиям. В крае появится отдельная структура, занимающаяся одаренными детьми. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Лабораторное оборудование

По словам Максима Костенко, отечественные и зарубежные исследования говорят о том, что качественная инфраструктура едва ли не главный двигатель образования и показатель его качества. Если в школе хорошее оборудование, образовательные результаты вырастают сразу на 30%.

В новой редакции закона об образовании нет понятия необучаемых детей. Сегодня ребята с ограничениями по здоровью со всего края учатся в домашних условиях с помощью барнаульских специалистов из центра дистанционного обучения в педагогическом лицее. Эти дети имеют проблемы с психическим и физическим развитием, но все же обучаются.

Все коррекционные школы в 2021 году снабдят оборудованием по предмету «Технология». «Ребята должны развивать навыки, которые позволят им трудоустроиться без дополнительного образования», — объясняет Костенко.

Открытие технопарка «Кванториум 22» в Барнауле. Анна Зайкова

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Система образования такова, что все, что еще сегодня инновационно, завтра становится рутинным и традиционным, и снова требуется модернизация. Многие говорят, что наша отрасль расходная. Я поспорю с финансистами. Мы — отрасль инвестиционная. Все, что делается в образовании, вкладывается в человека.

В этом году продолжится масштабная модернизация системы профессионального образования. 2020 год показал, что в России более 50% девятиклассников выбирают поступление в колледжи. В Алтайском крае почти 3300 человек после 11-го класса не стали сдавать ЕГЭ и забрали аттестат. Часть из них также пошла учиться в колледжи.

«Уже давно все поняли, что чем лучше профессиональное образование, тем меньше безработица в государстве, — рассказывает Максим Костенко. — А для того, чтобы ребятам было интересно, надо полностью перевооружать средние образовательные учреждения».

В 2025 году все выпускники СПО будут сдавать демоэкзамен, показывая, чему научились не в теории, а на практике, в специально оборудованных мастерских и на полигонах. В этом году в крае будет оборудовано еще 25 мастерских по разным специальностям.

Алтайская академия гостеприимства. Анна Зайкова.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Нас часто упрекают: после нашего образования дети разъезжаются по другим регионам. Да, мы готовим крутых выпускников, которые достойны ведущих вузов страны и мира. Задача в том, чтобы они хотели продолжать обучение в родном регионе и остаться здесь жить. Наши вузы берут абитуриентов с не самыми лучшими результатами ЕГЭ. В августе приходите в аэропорт — все рейсы будут переполнены нашими «высокими баллами», которые летят кто куда.

Мини-кванториумы

К 2025 году в каждой сельской школе создадут мини-кванториум — набор учебно-лабораторного оборудования для технологии, информатики, физики, химии, математики, биологии. Последнее обновление такого оборудования проводилось во время реализации первого национального проекта в 2008—2010 годах. Всего 140 школ станут такими точками роста. Цена вопроса составит 4,5 млн рублей для одного учебного заведения.

Это нужно еще и для исполнения образовательных стандартов, по которым в 2021 году ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии и биологии должно пройти с использованием лабораторного оборудования. Впервые же экзамены по информатике ребята будут сдавать на компьютерах.

В этом году открыли пять мобильных технопарков. «Наша задача — сделать так, чтобы кванториум не стоял отдельно в качестве пособия для допобразования, а использовался для реализации части школьных общеобразовательных программ», — говорит Костенко.

Цифра 170 школ получат в 2021 году новое компьютерное оборудование по программе «Цифровая образовательная среда»

Урок химии. Михаил Хаустов

Одаренные дети и новые возможности

В Алтайском крае открыт центр по работе с одаренными детьми «Талант 22» — региональный «Сириус». Это межведомственный проект трех министерств — образования, культуры и спорта.

«Программы центра позволят одаренным детям выходить на новые рубежи, — говорит Максим Костенко. — Системе выявления и поддержки таких ребят, особенно в части олимпиадного движения, нужно наращивать потенциал».

Для этих же целей на базе Алтайского госуниверситета в 2020 году открылся Дом научной коллаборации, где школьники могут получить первый исследовательский и проектный опыт под руководством ученых вуза.

«Чем раньше ребята поступят в ДНК, тем раньше выработается приверженность вузу, тем больше шансов, что они продолжат обучение в Алтайском крае, тем более что для выпускников ДНК предусмотрены льготы при поступлении», — считает Костенко.

Также на базе института цифровых технологий создали IT-куб. Здесь по специальным программам дополнительного образования будут заниматься дети, интересующиеся информационными технологиями, причем уже с начальной школы.

В барнаульском парке дети собирали роботов. Анна Зайкова

Сколько стоит место

В 2021 году внимание уделят школьным спортивным залам — девять отремонтируют за счет федерального бюджета, 10 — за краевые деньги. В основном это касается сельских учебных объектов.

В целом здания порядка 70 школ в крае ветхие. Нужны и краевые средства, и без федеральных не обойтись. В городах другая проблема, которую четко понимают уже на уровне федерации, — дефицит мест в школах в густонаселенных районах.

«Например, в прошлом году в 137-ю школу на ул. Балтийской на 550 мест в первый же день приема заявок записалось 958 человек — сразу две смены», — рассказывает министр.

По словам Костенко, в некоторых регионах до сих пор не могут решить проблему третьей смены и просто объединяют классы по 60 человек, убирая стены между кабинетами.

Затраты на строительство школ колоссальные. Каждый объект — это не просто стены, а еще и рабочие места для каждого ребенка. Одно такое место на сегодняшний день обходится в 180 тыс. рублей. Чтобы Алтайскому краю полностью перейти на обучение в одну смену, нужно порядка 40 млрд рублей.

Строительство школы. altairegion22.ru

Частно-государственная школа

«Если все сложится хорошо, мы начнем проектировать одновременно восемь школ в крупных городах с большой плотностью населения, в то время как раньше могли сдать лишь три-четыре школы в год», — говорит министр. Это стало возможным благодаря новому экспериментальному проекту частно-государственного партнерства.

Новые школы будут более вместительными. Речь идет о 1100−1300 местах для учащихся. Пилотный проект по частно-государственному партнерству сейчас реализуют в Нижнем Новгороде — там строят школу сразу на 4500 мест.

Механизм таков. Министерство просвещения выделяет субсидию, а регион берет на себя обязанности по погашению процентов кредита на строительство, который возьмет в уполномоченном банке застройщик.

«Получается, федерация, а не регион вкладывается в строительство. Это выгодно для регионов, поскольку можно ввести в эксплуатацию сразу несколько объектов, социальное напряжение снимается мгновенно», — говорит Максим Костенко.