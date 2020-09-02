Дом научной коллаборации. Что это такое и зачем он нужен барнаульским школьникам

В первый учебный день 2020 года по всей стране открылась сеть центров дополнительного образования «Дом научной коллаборации» (или ДНК). Это своего рода лаборатория открытого типа, где школьники и студенты колледжей смогут получить свой первый исследовательский опыт, а также возможность работать с учеными университетов.

Дом научных коллабораций — это один из нескольких проектов, которые государство реализует в рамках масштабного проекта по развитию национального образования России до 2030 года. Одна из целей национального проекта — интеграция дополнительных центров образования и улучшение качества образовательных услуг.

Простым языком, ДНК — это дополнительное пространство для школьников, где они могут попробовать себя в научной сфере и подготовиться к поступлению в ВУЗ.

Дом научной коллаборации. Анна Зайкова.

Анна Паутова,

председатель краевого совета родительской общественности:

Слово «коллаборация» — это, в некотором смысле, дань моде. Тем не менее оно хорошо описывает современные тенденции, когда все научные открытия делаются на стыке наук. Сейчас не встретишь человека, который занимается исключительно ботаникой, там может быть еще какая-нибудь дисциплина. Коллаборация — это стык чего-то с чем-то. Но название «Дом научного стыка» звучит смешно, поэтому подобрали более современное и понятное слово, как мне кажется.

Барнаульский ДНК готов принять около 400 школьников с 5 по 11 классы. Набор уже ведется, все необходимые документы размещены на сайте университета. Поступление в центр бесплатное, подать заявку может любой желающий.

Однако организаторы предупреждают, что при превышении лимита заявок, будет открыт конкурс на места. Для занятий подготовлены три свободные площадки с необходимой техникой и оборудованием. В качестве наставников выступят профессора и ученые.

Дом научной коллаборации. Анна Зайкова.

Сергей Бочаров,

ректор Алтайского государственного университета:

Это федеральный проект, название центра также было придумано «на верхах». 1 сентября по всей стране открывается порядка 100 детских научных центров. Алтайский ДНК является лишь частью одного большого федерального проекта.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко отметил необходимость развития подобных центров дополнительного образования на базе университетов. Он анонсировал открытие еще трех проектов в ближайшие дни — это сетевая площадка «Талант22» в Барнауле, Рубцовске и Бийске, IT-куб для школьников при поддержке Яндекс и 42 мини-кванториума для сельских школ.

Дом научной коллаборации. Анна Зайкова.

Министр заявил, что к 2025 году число сельских школ, оборудованных точками роста, составит порядка 300 учреждений. «Со временем мы создадим собственную, не побоюсь этого слова, Кремниевую долину. И ребятам не нужно будет уезжать далеко, чтобы чувствовать себя самодостаточными и востребованными. Они научатся монетизировать собственные навыки здесь», — поделился своими планами Костенко.

Инесса Полякова,

руководитель центра дополнительного образования «ДНК» АлтГУ:

Коллаборация — это сотрудничество, в том числе и взаимодействие наук. Поэтому в названии наших программ можно услышать такие названия как «Биофизический эксперимент» или «Планета трех наук». Мы делаем акцент на многогранном развитии ребенка, чтобы он смог узнавать и химию, и физику, и программирование.

В свою очередь, ректор опорного ВУЗа возлагает большие планы на ДНК. Он рассказал, что такие образовательные программы позволят взращивать будущих ученых. Центр позволит сохранять ценные кадры в крае, так как появятся новые точки, где дети смогут получить качественное образование.

Дом научной коллаборации. Анна Зайкова.

Алтайский ДНК ориентирован на изучение естественных и точных наук. Выпускники научного центра получат сертификат и дополнительные баллы при поступлении в АлтГУ.