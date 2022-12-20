Более 20 случаев. Кишечную инфекцию выявили у сибирских школьников

Острую кишечную инфекцию зафиксировали в лицее № 103 и школе № 100, находящихся в одном здании. До конца четверти школьники будут на дистанционном обучении.
Чтобы не допустить распространения заболевания, принимаются меры. Проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.
пищеблок временно закрыт. Проведены полная дезинфекция и генеральная уборка помещений.
сотрудники школы, комбината питания и дети сдали анализы. Лечение проходит амбулаторно, тяжелых случаев нет.
Ранее на Алтае четыре школы и девять детсадов закрылись из-за гриппа.
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