20 декабря
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Образование

Более 20 случаев. Кишечную инфекцию выявили у сибирских школьников

Более 20 случаев острой кишечной инфекции выявили в нескольких школах Железногорска (Красноярский край), говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы по региону.

Анализы.
Анализы.
СС0

Острую кишечную инфекцию зафиксировали в лицее № 103 и школе № 100, находящихся в одном здании. До конца четверти школьники будут на дистанционном обучении.

Чтобы не допустить распространения заболевания, принимаются меры. Проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

пищеблок временно закрыт. Проведены полная дезинфекция и генеральная уборка помещений.

сотрудники школы, комбината питания и дети сдали анализы. Лечение проходит амбулаторно, тяжелых случаев нет.

Ранее на Алтае четыре школы и девять детсадов закрылись из-за гриппа.

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