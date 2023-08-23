Депутат предложил построить одно общежитие на все университеты Алтайского края

Булаев привел в пример подобный кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, а также Томск, который получил федеральные деньги на строительство единого общежития - почти 18 млрд рублей.
При этом еще 1 млрд рублей вложит Томская область, а 30 млрд рублей планируют привлечь из внебюджетных источников.
Там собираются построить кампус на 6 тыс. мест с лабораториями и спортивным центром уже к концу 2026 года.
Депутат считает, что нужно поступать аналогично, чтобы вузы решали проблему мест в общежитиях не индивидуально, а коллективно.
Булаев добавил, что это также даст сотни новых рабочих мест краю и станет стимулов развития сопутствующей инфраструктуры.
Напомним, студенты Алтайского государственного университета забили тревогу - около двух тыс. человек не получили места в общежитиях на текущий год. Места отдали первокурсникам.
Вуз дал официальный ответ, что в пяти зданиях общежитий могут разместить только 2 тыс. 87 человек, в то время как требуется более 2,5 тыс.
В то же время каждый году поступает более 6 тыс. первокурсников, среди которых много иногородних, нуждающихся в общежитии.
В АлтГУ также отметили, что студентов распределяют на основе выделенных квот.
И все равно разместить всех желающих университет не может.
Ранее алтайский университет вошел в тройку лучших вузов России.