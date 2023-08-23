23 августа
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Образование

Депутат предложил построить одно общежитие на все университеты Алтайского края

Депутат АКЗС Сергей Булаев на фоне сообщений о нехватке мест в общежитиях АлтГУ предложил создать единый межвузовский студенческий кампус в Барнауле.

Как выглядит корпус нового общежития АлтГУ.
Как выглядит корпус нового общежития АлтГУ.
asu.ru

Булаев привел в пример подобный кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, а также Томск, который получил федеральные деньги на строительство единого общежития - почти 18 млрд рублей.

При этом еще 1 млрд рублей вложит Томская область, а 30 млрд рублей планируют привлечь из внебюджетных источников.

Там собираются построить кампус на 6 тыс. мест с лабораториями и спортивным центром уже к концу 2026 года.

Депутат считает, что нужно поступать аналогично, чтобы вузы решали проблему мест в общежитиях не индивидуально, а коллективно.

Булаев добавил, что это также даст сотни новых рабочих мест краю и станет стимулов развития сопутствующей инфраструктуры.

Алтайский государственный университет празднует своё 50-летие.
Алтайский государственный университет празднует своё 50-летие.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Напомним, студенты Алтайского государственного университета забили тревогу - около двух тыс. человек не получили места в общежитиях на текущий год. Места отдали первокурсникам.

Вуз дал официальный ответ, что в пяти зданиях общежитий могут разместить только 2 тыс. 87 человек, в то время как требуется более 2,5 тыс.

В то же время каждый году поступает более 6 тыс. первокурсников, среди которых много иногородних, нуждающихся в общежитии.

В АлтГУ также отметили, что студентов распределяют на основе выделенных квот.

И все равно разместить всех желающих университет не может.

Ранее алтайский университет вошел в тройку лучших вузов России.

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