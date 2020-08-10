Детсады в Алтайском крае с 12 августа должны заработать «на 100% своей мощности»

Напомним, открытие детсадов входит во второй этап послаблений. Также открывают фитнес-центры, аттракционы, кафе и бани.

«12 августа ожидается возобновление работы 100% детских садов, — сообщил на аппаратном совещании в правительстве региона министр образования АК Максим Костенко.

В настоящее время завершили обработку и уборку помещений. Учреждения осматривают специалисты регионального Роспотребнадзора.

При этом власти отметили, что дата возобновления работы каждого отдельно взятого детского садика «зависит от его готовности и проведения всех предписанных санитарными властями мероприятий».

Ранее сообщали, что в Барнауле школы к 1 сентября могут или открыть, или не открыть. С 27 июля к новому учебному году начали принимать школы и детсады, на которые потратили 112 млн рублей.