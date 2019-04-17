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Образование

Экс-министр захотел возглавить опорный вуз Алтайского края

Четыре человека подали документы на пост ректора АлтГУ. Среди кандидатов Александр Жидких, бывший министр образования Алтайского края, пишет «Политсибру».

Александр Жидких.
Александр Жидких.
Олег Богданов, altapress.ru

Первым документы сдал завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин, за ним — врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров, экс-министр образования Алтайского края Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.

Издание отмечает, что Жидких идет на выборы без формальной поддержки, остальных выдвинули различные подразделения вуза. Срок подачи документов истек 16 апреля.

В АлтГУ 18 апреля пройдет Ученый совет, который должен рассмотреть и утвердить кандидатов на пост ректора. После этого предстоит согласовать персоналии с Советом ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также региональным правительством. Последняя стадия — аттестационная комиссия Минобрнауки РФ. Кроме того, претенденты пройдут собеседование в Москве 17 мая.

Напомним, 25 сентября ректор АлтГУ Сергей Землюков подал в отставку. Ученый совет Алтайского государственного университета принял это заявление Землюкова и тут же выбрал его президентом. Исполняющим обязанности ректора выбран представитель экономического факультета, профессор Сергей Бочаров.

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