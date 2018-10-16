Глава Сербанка Герман Греф заявил, что узкоспециализированные математические школы, где ребят «пичкают» одним предметом, является пережиток прошлого. Также Греф заявил, что математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, пишет РИА Новости.

Герман Греф,

глава Сбербанка:

Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности «математик» и «программист», мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами.

Это высказывание глава Сбербанка сделал, выступая на московском международном форуме «Открытые инновации». Он считает, что математика важна, но школьник должен получать разностороннюю подготовку.

Герман Греф,

глава Сбербанка:

Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт.



По данным Грефа, в настоящее время у работодателей якобы нет проблем с программистами. При этом, как говорит банкир, уже существует очень много специальностей, которые на должном уровне не готовятся. «Поэтому мне кажется важным не допустить очередного перегиба», — заключил он.