Где обучить ребенка IT-технологиям и робототехнике в Барнауле

Сегодня уже не нужно объяснять, насколько важны цифровые технологии и программирование — все это прочно вошло в повседневную жизнь. Мы не удивляемся интерактивным выставкам, «умным домам», говорящим роботам. Приобщать ребенка к современным техническим специальностям можно уже с первого класса, считают педагоги.

Среди большого количества технических направлений дополнительного образования робототехника и IT стоят особняком. И это не только из-за моды на роботов у детей. Сегодня цифровые технологии — одна из наиболее динамично развивающихся сфер. Становится больше вузовских направлений, связанных с робототехникой. А это значит, что детское увлечение может перерасти в перспективную и высокооплачиваемую специальность.

В Барнауле система технического дополнительного образования рассчитана на любой возраст. Ребенок начинает постигать азы роботостроения с 7 лет и, оканчивая школу, имеет широкие представления о программировании.

Робототехнику преподают в Центре детского творчества № 2 в пос. Южном, в Центрах развития творчества детей и молодежи Железнодорожного и Центрального районов. В Октябрьском районе реализуют программу «Школа робототехники» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сюда принимают детей 12−17 лет.

Интересны уроки в Центре детско-юношеского технического творчества Ленинского района. Здесь не только дают начальные представления о механизмах, но и преподают спортивную робототехнику — дети специально готовятся к соревнованиям. Программа рассчитана на ребята в возрасте от 9 до16 лет.

Для самых юных учеников на городской станции юных техников есть программа «LEGO-конструктор WeDo», здесь могут заниматься дети с 7 до 10 лет. В основе конструктора WeDo знакомые почти с младенчества кирпичи с шипами. Но к ним добавлены датчики и USB-коммутатор для подключения к компьютеру. Так что все конструкции можно «оживить».

Роботостроение, вообще, увлекательнейшая штука, потому что фактически на уроках ребята создают новых существ, пусть и электронных, даже элементарные движения которых вызывают неописуемый восторг.

Изучая простые механизмы, дети развивают мелкие и точные движения, элементарные конструкторские навыки, фантазию. Такое дополнительное образование закладывает основы системного мышления.

Уроки робототехники, конструирования и программирования — это синтез большого количества дисциплин, интеграция знаний по информатике, математике, физике, черчению, естественным наукам. Дополнительные занятия помогут ученику быстрее усвоить базовые программы по этим направлениям и быть успешнее своих сверстников и в общеобразовательной школе.