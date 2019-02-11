Где научить школьника техническим специальностям в Барнауле

Специалисты уверены — раннее развитие интереса к технике и техническим видам спорта помогают привить трудолюбие и в дальнейшем получить престижную профессию. В Барнауле семь учреждений дополнительного образования, где можно развить у ребенка технические навыки: шесть районных детских и юношеских центров и городская станция юных техников.

Ребята занимаются в секциях от одного года до пяти лет. Только на станции юного техника — около 40 разных программ обучения.

Есть курсы, рассчитанные на самый юный возраст — «юный конструктор», LEGO-конструктор, бумаго- и тестопластика, стендовое моделирование, архитектурная и дизайнерская мастерские. В такие кружки принимают с 6 -7 лет.

Есть занятия для детей более старшего возраста — школьники углубленно изучают моделирование, пожарную технику, радиоэлектронику и информатику, занимаются в фото-, мото- и картинг-клубах.

Технические занятия помогают достичь целей разного уровня. На начальных этапах занятия помогают развить мелкую моторику, глазомер, смекалку, быстроту реакции. По окончании обучения ребята способны по-настоящему творчески мыслить, изобретать, быть инициативным и, что важно, — воплощать свои конструкторские идеи в жизнь.

Важно и то, что ребенок учится проектной работе: от бумажного самолетика до серьезной модели самолета или судна со сложными механизмами и устройствами может пройти немало времени. Это требует усидчивости и терпения.

Барнаульская городская станция юных техников. Архив комитета по образованию г. Барнаула

Большая часть занятий техническим моделированием связана с теорией — ребята изучают историю транспорта, инструменты, технику безопасности. Затем учатся создавать модели — от идеи до воплощения в жизнь. Технические программы дополнительного обучения подразумевают большую долю самостоятельности, что требует от учащегося хорошей дисциплины.

Все это дает результаты — барнаульские школьники часто занимают призовые места на городских, региональных и международных соревнованиях.

Технические занятия не только дают знания в области конструирования и технологий, но и нацеливают детей на осознанный выбор профессии. Успешные проектировщики, конструкторы, инженеры, технологи, капитаны и пилоты получаются из тех, кто в детстве после школы бежал в технический кружок.