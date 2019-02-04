Зачем школьникам в Барнауле военно-патриотическое воспитание

Классы с военно-патриотическим уклоном приобретают в последнее время большую популярность. Такое образование — это возможность вырастить ребенка сильным и здоровым, с истинным чувством патриотизма и уважением к истории своей родины. Сегодня дополнительные общеобразовательные программы по военно-патриотическому направлению ведут в четырех учебных заведениях Барнаула.

На занятиях ребята учатся на боевых традициях народа и вооруженных сил. Экскурсии, уроки мужества, празднование памятных дат, викторины и конкурсы расширяют кругозор учащихся. Важны и встречи живыми участниками исторических событий — ветеранами Великой Отечественной и локальных войн.

Поисковая деятельность, концерты перед ветеранами войны и труда, тематические выставки, просмотры фильмов, занятия в прикладных кружках и секциях, спортивные лагеря и военно-полевые сборы, мастер-классы от военнослужащих — все это входит в систему дополнительного военно-патриотического образования.

Много внимания в классах уделяют игровым формам. Легендарная игра «Зарница», которая была частью системы начальной военной подготовки школьников в СССР, по-прежнему популярна. Имитация военных действий способна сплотить коллектив класса и формирует морально-волевые качества, необходимые будущему защитнику родины.

Ребята также участвуют в различных соревнованиях) эстафеты, рукопашный бой, пожарно-прикладной спорт) занимая призовые места на разных уровнях — городском, краевом, федеральном.

Активная работа по патриотическому воспитанию идет в школах № 88 (кадетские классы) и № 48 (школьный спортивный клуб входит в десятку лучших клубов России.)

Интересны уроки гражданственности в школе № 52. С 1961 году здесь открыт музей истории органов государственной безопасности, который имеет обширную переписку с семьей Феликса Дзержинского, чекистами СССР, пионерскими дружинами и музеями подобной тематики.

С 2012 года в школе действуют кадетские классы направленности МЧС. Ребята, обучающиеся здесь, — лидеры многочисленных соревнований по пожарно-прикладному спорту.

В Барнауле также есть Кадетский корпус, там обучаются 1076 учащихся. С 1 по 11 класс ребята во внеурочное время посещают кружки и секции по военно-патриотическому направлению. Миссия школы — воспитание социально активной личности, способной к самообразованию, самовоспитанию, подготовленной к профессиональному служению на гражданском и военном поприщах и решению нестандартных интеллектуальные и нравственных задач.

Уроки военно-патриотического воспитания вооружают юного гражданина качествами, незаменимыми для защиты родины. Нередко ребята именно в школьных военно-спортивных и военно-патриотических классах получают первую профориентацию и выбирают себе профессию — становятся водителями, связистами, кинологами и т.п.

Впрочем, гораздо важнее, что эти качества пригодятся в дальнейшей жизни ребенка, даже если он не свяжет свою карьеру с армией — смелость, твердость характера, физическая выносливость необходимы всегда.