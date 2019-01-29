Где в Барнауле научить ребенка фольклору

Фольклор — это не только матрешки и частушки. Это огромный пласт устного и музыкального творчества, а в более широком смысле и вся культура — язык, верования, обряды, ремесла, в которых проявляется народная традиция. Передавать ее будущим поколениям крайне важно для сохранения национальной идентичности.

В Барнауле в 12 учреждениях дополнительного образования так или иначе есть «фольклорная» составляющая.

Эскизы костюма и русские песни изучают в Доме художественного творчества, народные танцы и декоративно-прикладное искусство преподают в Центре детского творчества Центрального района.

В Центре детского творчества № 2 ребята учатся шить бисером и лоскутками, прясть, вязать, изучают городецкую роспись игрушек. А в Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района подробно можно узнать о народно-песенных традициях Сибирского казачества.

В детской школе искусств № 3 занимаются фольклором по двум программам: музыкальный фольклор и народное пение, здесь организованы детские ансамбли: «Ягодка», «Задоринка», «Любава». Ребята осваивают народные инструменты: баян, гармонь, балалайку.

Наиболее полно фольклорное образование представлено в двух учреждениях — центре эстетического воспитания «Песнохорки» и детской школе искусств «Традиция». Это старейшие школы с «народным» уклоном в Барнауле и многопрофильные центры с комплексным подходом к обучению.

Помимо традиционных ремесел — ткачества, валяния, плетения, росписи — в «Песнохорках» подробно изучают быт, обряды и песенно-музыкальную культуру русского народа. Здесь идет полноценная работа по изучению, сохранению и развитию традиционной культуры через научно-исследовательскую, образовательную и концертную деятельность.

Многочисленные экспедиции педагогов по селам края позволили собрать уникальный фольклорный материал, который передается детям, приобщая их к истории и традициям, заставляя почувствовать целостность и единение с далекими предками.

В школе искусств «Традиция» созданы несколько лабораторий — реконструкции фольклорных традиций (певческих, инструментальных, танцевальных и т.д.), этнографии и краеведения (сеть музейных объединений, экскурсионная служба, сектор исследовательской работы), реставрации материальной культуры (ремесла). Здесь много интереснейших авторских программ — музыка, развитие речи, движение, декоративно-прикладное творчество.

Педагоги по фольклору говорят, что в их арсенале есть богатый и ничем не заменимый источник воспитания детей. Фольклор содержит в себе понятия о добре и зле, о взаимоотношениях людей между собой и с природой, о чувствах и переживаниях человека и всего народа. Это то, что должен знать каждый и с как можно более раннего возраста, чтобы сформировать этические и эстетические нормы и национальное мировоззрение.