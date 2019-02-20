Где в Барнауле научить ребенка экологии и любви к природе

Экологические проблемы год от года становятся актуальнее. Воспитать в ребенке экологически грамотную личность, способную гармонично взаимодействовать с окружающим миром, призваны естественнонаучные программы дополнительного образования.

О том, что цивилизация способна глобально изменить природу, впервые заговорили в организации Greenpeace, в России она появилась в 1080-х и стала активно бороться против уничтожения лесов и животных. «Зеленые» же впервые стали говорить о том, что любовь к природе необходимо прививать людям со школьной скамьи.

В Барнауле работает Городская станция юных натуралистов, где есть возможность выбора из 14 естественнонаучных программ.

В зоологическом кабинете станции обитают шиншилла, хорьки, хомячки, морские свинки, декоративные кролики, белка, ежи, попугаи, черепахи, и другие животные. В учебных помещениях и холле можно найти более 100 видов растений, декоративнолистных и цветущих. В распоряжении станции также внушительная коллекция кактусов.

Кроме общего экологического образования и знакомства с животным и растительным миром, станция дает возможность изучить и более прикладные дисциплины — например, ребята постигают основы ландшафтного дизайна. Занятия рассчитаны на любой школьный возраст от 7 до 17 лет.

Уроки в итоге формируют у детей систему знаний об экологических проблемах и путях их разрешения; воспитывают привычку бережно относиться к природе, быть гуманным, уважительным и сострадательным; развивают практические умения по изучению окружающей среды, стремление к активной деятельности по ее охране.

Кроме того, «природные» занятия дают школьникам материалистическое представление о мире и ограждают от предрассудков и суеверий.

Помимо теоретических знаний ребята получают бесценный опыт общения с живыми объектами природы как в лабораторных условиях, так и в естественной среде. Школьники становятся участниками многочисленных социальных экологических акций в городе, подавая пример бережного отношения к природе сверстникам и взрослым.

Исследовательская деятельность включена в образовательный процесс, дети учатся видеть, оценивать и анализировать экологические проблемы, находить пути решения и на практике использовать полученные знания.