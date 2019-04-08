Где в Барнауле научить ребенка рисовать

Все дети любят рисовать, многие мечтают стать художниками. В Барнауле работают 28 изостудий при районных и городских центрах детского и юношеского творчества и шесть художественных школ, где детей учат не только живописи, но и смежным дисциплинам.

Занятия художественных кружках рассчитаны на разный возраст: есть программы по основам изобразительного искусства для самых маленьких (от 4 лет), есть более сложные — например, основы дизайна и городецкая роспись, куда принимают детей с 7 до 14 лет.

Образование в художественной школе отличается планомерностью и комплексностью. По окончании ребенку выдадут сертификат государственного образца. Такое обучение — первая ступень к дальнейшему профессиональному художественному образованию в средних специальных и высших заведениях.

Педагоги рекомендуют родителям тщательно подумать, отдавать ли ребенка в художественную школу и делать из него профессионального художника, скульптора или графика или все же обойтись изокружком, и пусть краски и карандаши останутся милым хобби.

Стоит учитывать, что в «художке» нагрузка на ребенка будет достаточно велика. Там преподают не только живопись и основы изобразительного искусства, но академический рисунок, станковую композицию, декоративно-прикладное искусство, знакомят детей с мировой художественной культурой, включая архитектуру, графику и дизайн.

Художественные школы и изостудии в Барнауле. Архив комитета по образованию Барнаула.

Художественные занятия в любом случае развивают мелкую моторику, стимулируя мышление, речь, зрительную и двигательную память, координацию. Уроки, несомненно, развивают пространственный интеллект и воображение.

Ребенок получает навыки ассоциативного мышления, ориентации в пространстве, проецирования на плоскости. Это дает понимание математических и физических моделей. Педагоги отмечают, что ученикам изостудий легче даются точные школьные дисциплины.

Для самовыражения ребенка важно, что в конце работы ученик получает реальный, ощутимый результат труда — его можно пощупать и оценить, его можно сравнить с тем, что делают сверстники.

Рисование считается успокаивающим занятием, оно полезно детям, склонным к капризам и неврозам. Регулярность занятий прививает ребятам усидчивость и дисциплину, учит планировать время для той или иной работы.

И конечно, обучение в изостудиях и школах дает многое в плане эстетического воспитания — приобщение к истории общемировой культуры.

Получив базовые знания и научившись разбираться во всем многообразии инструментов и материалов, ребенок может выбрать индивидуальный стиль и продолжить совершенствовать навыки.