Где и как в Барнауле учат детей туризму

Туризм обладает притягательной силой. Путешествия и новые знания увлекут любого ребенка независимо от возраста. В этой сфере найдут себе занятие и любители подвижных игр, и юные вдумчивые исследователи, и просто мечтатели. В Барнауле в пяти учреждениях дополнительного образования учат туризму, туристические кружки есть также в 11-ти общеобразовательных школах.

Детский туризм — наверное, лучший способ привить ребенку самостоятельность и приучить к активности. Врачи и педагоги признают, что с каждым годом для детей и подростков все опаснее становятся малоподвижный образ жизни, увлечение компьютером, необщительность и замкнутость. Занятия туризмом помогут решить все эти проблемы.

В Барнауле школьники занимаются всеми видами туризма: водный, пеший, горный, лыжный, туристическое многоборье. В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района преподают скалолазание и альпинизм. В объединении «Алые паруса» при Центре дополнительного образования детей «Память» учат рафтингу. В школе № 118 есть уроки спортивного ориентирования. Есть, из чего выбрать.

Помимо техники и тактики туризма ребята изучают основы инструкторской деятельности и оказания первой помощи, учатся ориентироваться на местности и вести наблюдения и исследования. Разумеется, такие занятия дают также расширенные знания о родном крае.

Туристические занятия в Барнауле. Архив комитета по образованию Барнаула.

Туризм — это не только изучение навыков поведения и выживания в дикой природе, сидя в классе. Самое интересное тут — практика. И это не отдых в оздоровительном лагере с трехразовым питанием и «все включено». Это многокилометровые походы, установка лагеря, завтраки и ужины на костре, которые придется готовить самостоятельно.

Настоящие туристы знают, что все трудности похода с лихвой компенсируются красотой новых мест, чувством первопроходца и гордостью за себя, когда прошел маршрутом, который казался недоступным.

Вне зависимости от того, какой вид туризма выберет школьник, он обязательно научится самостоятельности и ответственности: обязанности в каждом походе распределены, и от выполнения их каждым из участников зависит общий успех.

Туризм — один из лучших способов научиться взаимовыручке, дружелюбию и работе в команде: один ты не поставишь палатку и не влезешь на скалу.

Активность, упорство, выносливость отличает ребят, занимающихся в туристических секциях, здесь не место нытикам. Дети умеют переносить любую плохую погоду, натертые ноги, нашествие комаров.

Помимо социализации и познавательной составляющей у занятий туризмом есть еще одна цель: воспитание физически здоровой личности. Педагоги и руководители туристических объединений уделяют большое внимание физической подготовке ребенка.