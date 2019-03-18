Как вырастить настоящего вожатого в Барнауле

Вожатый — лучший друг ребенка. Особенно если он сам еще ребенок. Нужно знать тысячу способов игры в прятки, уметь справедливо решать конфликты, быть инициативным и даже бесстрашным. В России нельзя приобрести профессию вожатого в вузе. Но научиться этой важной и интересной работе можно. В системе дополнительного образования Барнаула есть восемь образовательных организаций, где ребята от 14 до 17 лет учатся организовывать досуг младших детей.

В Барнауле почти в каждой школе есть лагеря дневного пребывания, которые собирают детей в возрасте от 6 до 10 лет. Сначала с детишками занимались учителя начальных классов. Затем в городе выстроили профориентационную работу через систему допобразования так, чтобы привлечь к этой работе старших школьников.

После года обучения ребята получают сертификат и помогают руководить пришкольным лагерем. Старшеклассников учат детской психологии, проводят мастер-классы по различным играм, рассказывают, как организовать работу с детьми.

Такая система нравится всем. Старшеклассники получают опыт руководства, учатся быть ответственными не только за себя, но и за младшего товарища, оттачивают творческие навыки, приобретают стремления, которые в будущем помогут получить профессию педагога и расти дальше в работе с детьми.

Надо ли говорить о том, как любят таких «педагогов» их юные воспитанники. Ведь принцип «равный — равному» отлично работает в передаче знаний и опыта. Малышам вдвойне интереснее с теми, кто еще недавно был таким же, как они.

С 2012 года в городе проходит конкурс детских педагогических отрядов «Новая волна», он собирает 18−20 команд, который выявляет лучший опыт в организации воспитательной, культурно-досуговой деятельности юных вожатых.

Помощников вожатых для загородных лагерей готовит барнаульский центр «Каникулы». Обучение длится с октября по май, затем учащиеся сдают экзамены и проходят строгий инструктаж. Если все тесты пройдет выпускника могут официально трудоустроить в загородный лагерь через Центр занятости населения.

После школы вожатый может продолжить обучение по программам Алтайского государственном педагогическом университете, вступив в педагогический отряд.

Старших школьников и студентов в центре «Каникулы» учат психологическим аспектам работы с детьми и планированию, дают нормативно-правовые знания и игровые технологии, обязательны уроки по охране жизни и здоровья.

Учащиеся помимо творческих навыков приобретают и опыт проектной педагогической работы — пишут программы по отрядной деятельности, учатся систематизировать чужой опыт, проектируют свои «лагеря мечты».