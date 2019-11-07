«Не только строители плохие»: чиновники обсудили, почему провисает введение «односменки» в школах

К 2022 году вся начальная школа в Алтайском крае должна перейти на односменное обучение — таков принятый федеральный стандарт. А к 2025 году к первоклашкам и второклашкам должны присоединиться все остальные школьники. Но для этого придется серьезно постараться — сейчас в крае катастрофически не хватает мест в школах, денег, чтоб их создать в достаточном количестве и строителей, готовых потянуть такие проекты. Как решить эту проблему, 5 ноября обсуждали на заседании регионального правительства.

Как школьников переводят в одну смену

Ликвидировать вторую смену в алтайских школах решили еще в 2016 году, тогда сначала на федеральном уровне была принята дорожная карта, а на местном — краевая программа. И началось.

Изначально предполагалось, чтобы полностью перевести школьников на односменный режим нужно 26,5 тыс. дополнительных мест. Закрыть этот дефицит хотели за счет новых школ, пристроек к ним и оптимизации уже имеющихся помещений. Речь шла о ремонтах, оснащении и перепрофилировании административных и пустующих площадей.

По словам Максима Костенко, министра образования Алтайского края, за 2016−2019 годы часть из намеченного удалось сделать — в регионе построили четыре новые школы, четыре пристройки, капитально отремонтировали 21 объект, в 19 муниципалитетах в школы закупили новое оборудование и обновили помещения.

Сквер Химиков. Школьники. Рюкзаки. Анна Зайкова.

Это позволило создать 10 тыс. допмест. Сейчас стало понятно, что этого не достаточно — в ближайшие пять лет краю понадобится еще 46,8 тыс. мест. Цифра достаточно серьезная.

Минобр полагает: полностью закрыть вопрос со второй сменой можно только кратно увеличив объемы строительства. Если сейчас в регионе возводятся в среднем 4 новые школы в год, то необходимо 14−16.

Особое опасение у чиновников вызывают ветхие строения, отремонтировать которые уже невозможно. Всего в крае насчитали 42 подобные школы, некоторые были введены еще до 1941 года. Учатся в них около 5 тыс. школьников.

Школа в Баюновских Ключах. narod.altapress.ru

Как Алтай выглядит на фоне других регионов? По оценке профильного министерства, во вторую смену в крае учатся около 16% школьников. Показатель, по сравнению с другими регионами, не такой и высокий. Например, в Томской области и Республике Алтай он превышает 30%.

Станет ли в крае больше школьников

Максим Костенко подчеркивает: Алтай входит в период пиковой нагрузки общеобразовательных школ. Только по нынешнему году зафиксирован существенный прирост обучающихся. А дальше — больше.

Ежегодно дополнительно к ранее составленному прогнозу в школы приходят около 4−5 тыс. ребят. Специалисты полагают, что тенденция будет продолжаться до 2023 года.

Статистику по школьникам увеличивают в том числе и дети мигрантов, многие из которых даже плохо знают русский язык. Но не принимать их школы не имеют права.

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Это глобальная тенденция — чем лучше развивается строительная, дорожная отрасли, тем больше становится мигрантов. Мои коллеги подтвердят: в Барнауле это тоже присутствует. В детских садах, начальной школе становится все больше детей, для которых русский не родной язык. Но из какой страны бы к нам не приехал ребенок — наша задача, чтобы 1 сентября он сел за парту.

Что происходит в алтайских городах

Вопрос нехватки дополнительных мест в школах архиважен прежде всего для городов. Глава Бийска Александр Студеникин рассказал: количество обучающихся в наукограде регулярно растет — за три последних года в ряды школьников попонили 1,2 тыс детей.

Усадить всех бийских учеников за парты в одну смену не представляется возможным. Дефицит приближается к показателю в 7 тыс мест.

Школа. Михаил Хаустов

За чей счет строят новые школы? Реализация проекта по переходу на односменный формат обучения идет преимущественно за счет краевого бюджета, подчеркивает Максим Костенко. В документе на 2020−2025 годы объем финансирования прописан на уровне 9,7 млрд рублей. Каждый год федерация может оплачивать строительство только одной школы в регионе. Пристройки в крае возводят исключительно за свои деньги. Министр сообщил: в Москве сейчас рассматривается вопрос софинансирования капительных ремонтов школ, но будет ли он решен положительно, до конца не ясно.

В 2017—2018 годах часть школьных помещений в Бийске перепрофилировали, отдав их под классы, что позволило создать почти 500 новых мест. Но ресурс оптимизации уже исчерпан.

Другой вариант — строительства пристроек — тоже не всегда применим. По словам Александра Студеникина, у четырех крупных школ и одной гимназии Бийска попросту нет необходимого пространства, чтобы их возводить.

Отбор школьников. АлтГТУ

Чтобы хоть немного решить проблему, в Бийске планируется построить несколько новых школ, но вопрос второй смены все равно останется актуальным. Учиться по вечерам придется более 5 тыс. детей.

Аналогичная ситуация и в Барнауле. По программе до 2025 года в краевой столице должно появиться 12 новых школ и 7 пристроек. Сейчас сданы в эксплуатацию три из них, еще две школы достраиваются.

В настоящий момент в городе насчитывается 80 тыс. школьников, треть из которых учится во вторую смену.

Даже если все из намеченного мэрией Барнаула будет реализовано, полностью перевести их на «односменку» не удастся. Дефицит останется приличным — 16 тыс. дополнительных мест, это даже без учета постоянно растущего количества обучающихся.

Строительство школы в квартале 2006а. barnaul.org

Как планируется решать проблему?

В этом плане краевые власти намерены работать в нескольких направления. Во-первых, необходимо улучшить качественное наполнение проектно-сметной документации (ПСД). По словам Максима Костенко, зачастую задачи по их составлению в муниципалитетах спускаются на уровни комитетов по образованию, специалисты которых не имеют надлежащих компетенций.

«У многих вообще нет специалистов, которые бы занимались этим вопросом», — отметил министр.

Отсюда повторные госэкспертизы, доработки документов и как итог — затягивание сроков строительства, а то и вовсе отсутствие подрядчиков, готовых браться за такие работы.

Руководитель краевого минстроя Иван Гилев пошел дальше и предложил создавать ПСД заранее с прицелом на возможное увеличение бюджетного финансирования.

Школьник. СС0

«Как получается — о том, что мы должны в декабре 2020 года сдать школу, узнаем в марте 2019-того. При этом надо пройти процедуру проектирования, провести конкурсные процедуры, да и само строительство — это вам не перекладывание бумажек. В этом вопросе есть много факторов, которые передвигают сроки. И не только потому, что строители плохие», — сообщил Иван Гилев.

Такое предложение губернатор Виктор Томенко поддержал.

Еще одна идея — создание полноценных школьных кластеров, которые имели бы не по 550 мест, а по тысячи и более. По словам министра образования, соседние с Алтайским краем Кемеровская и Новосибирская области по этому пути уже идут.

Строительство детсада и школы в квартале «Лазурный». Новостройки. barnaul.org

В Нижегородской области уже имеется школа на 5,5 тыс мест, построенная на условиях частно-государственного партнерства.

Взаимодействие с бизнесом тоже может серьезно помочь краю, полагают чиновники. Речь идет, например, об использовании регионом инструментов банковской ипотеки для строительства школ или их возведение частными структурами.

Эти вопросы губернатор предложил поглубже проработать, чтобы не было никаких подводных камней.