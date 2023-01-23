Исключить книгу «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы не собираются, заявили в Госдуме

Председатель комитета по просвещению нижней палаты парламента РФ Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении книги «Архипелаг ГУЛАГ» не рассматривали ни в во фракции «Единой России», ни на заседании профильного комитета Госдумы.

Ранее исключить произведение Александра Солженицына из школьной программы по литературе предложил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. По его мнению, многие факты в книге были придуманы и не соответствуют действительности.

Он также заявил, что следует удалять книги, которые не «выдержали испытание временем». И предложил варианты произведений, которые должны вернуться в школьную программу — «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.