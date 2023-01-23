23 января
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Образование

Исключить книгу «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы не собираются, заявили в Госдуме

В Госдуме опровергли планы исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы, сообщает «Фонтанка».

Много книг. Образование.
Много книг. Образование.
СС0

Председатель комитета по просвещению нижней палаты парламента РФ Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении книги «Архипелаг ГУЛАГ» не рассматривали ни в во фракции «Единой России», ни на заседании профильного комитета Госдумы.

Ранее исключить произведение Александра Солженицына из школьной программы по литературе предложил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. По его мнению, многие факты в книге были придуманы и не соответствуют действительности.

Он также заявил, что следует удалять книги, которые не «выдержали испытание временем». И предложил варианты произведений, которые должны вернуться в школьную программу — «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

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