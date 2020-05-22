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Образование

Изменятся ли задания ЕГЭ в 2020 году

Задания ЕГЭ в этом году не будут отличаться по сложности от тех, что были в предыдущие годы, об этом «Известиям» сообщили в Рособрнадзоре по итогам совещания о ситуации в сфере образования, которое провел Владимир Путин.

Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Министерство образования и науки Алтайского края.

Президент сказал, что не менее 60% выпускников должны иметь возможность претендовать на получение бесплатного высшего образования. Минобрнауки работает над расширением количества бюджетных мест в вузах. Причем приоритетными направлениями станут развитие экономики и социальной сферы.

Поднимался вопрос и о переносе военного призыва в этом году. Совсем избежать армии, по данным источников, не получится: сроки будут утверждены в зависимости от формирования приемных комиссий.

В сложившихся обстоятельствах президент попросил вузы не задирать стоимость обучения и внимательно изучить ситуации, при которых у студентов возникают проблемы с оплатой. Правительство и Банк России, в свою очередь, обсудят, можно ли снизить ставки по образовательным кредитам с 8% до 3% и продлить период их погашения, а также увеличить размер налогового вычета.

Сдача ЕГЭ начнется 29 июня, объявил президент на совещании.

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