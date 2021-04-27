Как будут работать школы и больницы Алтайского края на майских праздниках

Школы и другие образовательные организации Алтайского края уйдут на каникулы с 4 по 7 мая. Медицинские организации режим работы не изменят. Об этом рассказали в профильных ведомствах.

По данным минобра края, школы, учреждения среднего профессионального образования, допобразования, Центры помощи детям-сиротам и другие работать не будут — учебные занятия в очной форме в указанный период не проводятся.

Образовательные организации должны скорректировать программы и расписание Всероссийских проверочных работ.

«По вопросу проведения итогового сочинения в резервный день, 5 мая, ожидается разъяснение Федеральной службы по надзору в сфере образования», — заявили в министерстве.

Также отмечается, что службы, обеспечивающие питание, проживание и досуг учащихся иностранцев и детей-сирот, будут работать в штатном режиме.

Детсады могут организовать группы полного дня в случае, если родители будут работать в эти дни.

Медицинские организации Алтайского края не уйдут на каникулы — работа врачей останется в прежнем режиме, сообщил региональный минздрав.

В комментариях отметилось множество медицинских работников, которые завалили министерство претензиями по этому поводу:

«Уважаемый Минздрав, а ребенка я куда по-вашему должна девать? В больницу с собой тащить?», «Отлично, тогда пусть и зп будет как за праздничные дни!», «Почему бы не сделать дежурный прием? Зачем всем выходить, мы что не люди и семей у нас нет?», — пишут медики.

Вопросы есть и со стороны пациентов:

«А почему тогда больницы, все без исключения, отменяют людям талоны на плановый прием в эти дни?», «Талоны в Госуслугах отменяют ведомством в этих датах», «В диагностическом утверждают, что у них выходные по 11 мая без перерыва. Кому верить?».

Ни тем, ни другим представители ведомства на вопросы не отвечают.

Ранее выходные с 1 по 10 мая объявил президент РФ Владимир Путин. С таким предложением сначала выступил Роспотребнадзор.