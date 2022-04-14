14 апреля
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Образование

Китайские партнеры приостановили сотрудничество с Российской академией наук

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев объявил, что китайские партнеры академии «поставили на паузу» сотрудничество, заморозив развитие разрабатываемых проектов, передает ТАСС.

Наука.
Наука.
unsplash.com

«Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — сказал Сергеев в ходе Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022», состоявшийся в МГИМО.

Президент РАН подчеркнул — к нормальному сотрудничеству в любом случае нужно будет вернуться, в том числе в сфере науки, пишет Газета.Ru. Исходя из этого, Сергеев призвал не поддаваться на провокации, не «рвать отношения» и «все-таки пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить».

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