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Жизнь

Россия возобновит рейсы в Китай и Индонезию

С 14 марта возобновляются рейсы в Китай и Индонезию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце февраля. Пока это решение носит технический характер — ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами, узнал ТАСС.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Авиакомпании РФ, Китая и Индонезии смогут совершать по три полета между странами.

Открыты для авиакомпаний, например, воздушные линии Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю (то есть всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной), Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс.

В конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран (среди них нет Китая и Индонезии) в качестве ответной меры на закрытие неба для российских самолетов.

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