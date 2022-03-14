Россия возобновит рейсы в Китай и Индонезию

С 14 марта возобновляются рейсы в Китай и Индонезию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце февраля. Пока это решение носит технический характер — ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами, узнал ТАСС .

Авиакомпании РФ, Китая и Индонезии смогут совершать по три полета между странами.

Открыты для авиакомпаний, например, воздушные линии Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю (то есть всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной), Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс.

В конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран (среди них нет Китая и Индонезии) в качестве ответной меры на закрытие неба для российских самолетов.