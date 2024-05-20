С 1 сентября 2023 года начал действовать закон, согласно которому в образовательных учреждениях вводятся федеральные общеобразовательные программы. Школы теперь будут уходить на каникулы по единому расписанию, сообщает MK.RU

Напомним, что продолжительность учебного года для учеников со 2 по 11 класс составляет 34 недели и завершается 26 мая. Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха.

Окончание учебы в 9-х и 11-х классах зависит от графика государственных экзаменов.

Каникулы предусмотрены три раза в год продолжительностью девять календарных дней, а для первоклассников — четыре раза в год. После завершения учебного года следуют каникулы продолжительностью не менее восьми недель.

Летние каникулы для выпускников первых, девятых и одиннадцатых классов начнутся с 26 мая. Ученики со второго по восьмой класс и десятого класса отправятся на каникулы с 1 июня.

Ранее сообщалось, когда в школах пройдут последние звонки.

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