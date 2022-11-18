Магистратура за год. Макет нового образовательного стандарта представило Минобрнауки

Минобрнауки представило макет нового образовательного стандарта на совещании с федеральными учебно-методическими объединениями в сфере высшего образования, сообщают на сайте ведомства.

«В новом стандарте будут закреплены индикаторы (результаты) обучения, получение студентом двух и более квалификаций и выстраивание индивидуальной образовательной траектории», — говорится в сообщении.

У выпускников специалитета появится возможность сократить обучение в магистратуре до одного года.

На совещании также представили концепции реализаций нового стандарта в областях экономики, информационной безопасности, изобразительного искусства и подготовки кадров для легкой промышленности.

В Минобрнауки в 2023 году профильные федеральные учебно-методические объединения представят проекты образовательных стандартов с имеющимися заключениями экспертов.

Ранее стало известно, что колледжи и техникумы готовят кадры для промышленности и производства в Алтайском крае.