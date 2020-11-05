Маленькие Рокфеллеры. Как из барнаульских детей выращивают крутых бизнесменов

Сейчас в краевой столице работают две школы бизнеса для детей. Там нет контрольных, оценок и домашку выполнять не обязательно (иногда ее вообще нет). Altapress.ru побывал в обоих заведениях и узнал, как выращивают будущих бизнесменов, сколько это стоит и что такое хронофаги.

Отдать другим

Первый образовательный центр для юных Рокфеллеров появился в Барнауле в 2018 году на базе учебного центра Павла и Татьяны Внучковых. Открыть свое дело для супругов, как и для большинства начинающих предпринимателей, оказалось нелегко.

Татьяна и Павел Внучковы,

руководители клуба юного предпринимателя «Куб»:

В нашем окружении не так много бизнесменов. Поэтому вначале было непонятно, как вообще открывать ИП, оформлять документы, как правильно вкладывать деньги в бизнес, платить налоги, аренду. Эти элементарные теперь вопросы тогда вызывали у нас сложности. Стало понятно, что ответы на них актуальны для всех новичков.

Пережив ошибки, финансовые и эмоциональные трудности, пара решила передавать свой опыт молодому поколению. Началось все со спонтанной попытки разнообразить учебные будни.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Татьяна и Павел Внучковы,

руководители клуба юного предпринимателя «Куб»:

Как-то летом мы организовали для детей образовательный лагерь. Упор делали на английский язык. В какой-то момент лингвистическая программа наскучила, и мы добавили обучающий модуль про предпринимательство. Отклик ребят нас очень удивил: все были в восторге! Оказалось, тема финансовой грамотности, создания собственного бизнеса очень интересна современной молодежи.

Так один «смелый» модуль перерос в целый лагерный заезд, посвященный бизнесу. За ним еще один. Постепенно наметились самые актуальные темы: финансовая грамотность, основы предпринимательства, бизнес-планирование, тайм-менеджмент, ораторское мастерство и другие.

Из них сформировались два курса — «Основы предпринимательства» и «Я — личность». Первый проводится бесплатно в рамках выигранного тендера от администрации Барнаула. Занятия проходят дважды в неделю, по часу каждое. Полный курс обучения занимает месяц.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Второе направление уже платное — 1 тыс. рублей в месяц, занятия раз в неделю в течение стандартного учебного года. Каждая встреча — примерно полтора часа. Бывают случаи, когда ученик ходит на оба курса сразу. Но самый популярный все-таки по предпринимательству. Ведь некоторые ребята приходят уже с готовыми идеями.

Татьяна и Павел Внучковы,

руководители клуба юного предпринимателя «Куб»:

Была такая история: 12-летняя девочка делала слаймы своими руками и продавала их одноклассникам и друзьям. Даже создала Instagram-страницу товаров, чтобы дело шло еще лучше. Работала больше года, появилась первая прибыль. Но из-за бизнеса просела учеба. Родители, конечно, переживали. И юная бизнес-леди продала аккаунт и перестала изготавливать игрушки. Но желание-то осталось! Она пришла к нам и рассказала, что хочет заняться другим направлением и так, чтобы зарабатывать больше, а участвовать меньше. Ей стало интересно заниматься канцелярией. Мы помогли разработать бизнес-план, объяснили ошибки в предыдущем начинании.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Сначала Внучковы проводили занятия сами, потом подключили знакомых предпринимателей и местных экспертов. С ребятами уже работали Евгения Скиба, Константин Борнеман, Сергей Чирков, Дмитрий Абалымов и другие.

А также специалисты из министерства финансов края. По словам супругов, приглашенные гости приходят бесплатно, ведь всегда рады поделиться опытом.

Все равны

Первыми участниками «Куба» были подростки 12−15 лет, затем создатели адаптировали информацию и для ребят помладше. Сейчас самой юной ученице девять лет. Девочка участвует в дискуссиях, предлагает идеи, общается наравне со взрослыми сокурсниками. В «Кубе» нет разделения групп по возрасту. По мнению руководителей, этот фактор только помогает развить коммуникативные навыки. Внучковы называют свое детище клубом по интересам, а не классическим учебным центром.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Занятия выстраиваются на основе игры и общения. Группы небольшие: по 9−11 человек, чтобы можно было легко уделить внимание каждому.

«Куб» собирается в небольшой комнате. Студенты вузов сидят рядом с учениками начальных классов. Кто-то ведет конспект, а кто-то просто внимательно слушает. Жестких требований нет, и тетради никто не проверяет.

На каждой встрече разбирают конкретную тему. Сначала объясняют теорию с помощью презентации, а затем ставят задачу. Просят ребят рассуждать, предполагать, находить собственные решения. Ошибки в бизнес-школе — повод не для плохой оценки, а для развития.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Корреспондент altapress.ru побывала на мозговом штурме. Вел его Павел, вальяжно сидя прямо на столе рядом с проектором. Ученики спокойно называют наставника по имени, ведь он такой же член клуба, просто более опытный.

Если кому-то захотелось подкрепиться, в любой момент можно встать, заварить чай. А потом заесть его конфетами. В телефонах никто не сидит. Все думают, о чем будет интереснее «мозгоштурмить» в следующий раз.

В конце курса ребята при желании могут представить свой бизнес-план. Но не игрушечный, а вполне рабочий. Например, проект будущей гостиницы для животных занимает целую тетрадь и полон цифр, расчетов и прочих данных.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Не каждый взрослый может составить подобный документ. А две девочки смогли.

В ноябре Татьяна и Павел Внучковы хотят запустить два новых, более сложных курса. А пока некоторые будущие бизнесмены приходят на уже пройденные занятия заново, чтобы закрепить результат.

Дети — главные

В более «молодой» бизнес-школе для детей «Поколение Z», открывшейся в декабре 2019 года, другая, ступенчатая система обучения. Основатель и руководитель школы Галина Яковлева считает, что информацию нужно подавать, учитывая возраст. Набирают туда ребят от 7 до 19 лет.

Для малышей — больше игр. А для старших — дискуссии и использование в обучении личного опыта учеников и преподавателей. Последние — психологи, бизнесмены, маркетологи.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Начиналось «Поколение Z» с четырех курсов, сейчас их вдвое больше. Каждый длится около полугода. Некоторые из них составлены лично экспертами-преподавателями: Анной Черетун, Светланой Решетниковой, Елизаветой Паневиной.

Курсы разделяются на два направления: бизнес и личностное развитие. Каждое из них рассчитано на детей разного возраста, от самых маленьких до подростков. Так параллельно обычной школе можно учиться и в дополнительной, где учат рассчитывать бюджет, распределять время, составлять бизнес-план.

В этой школе, как и в «Кубе», нет контрольных и проверочных работ. А за несделанную домашку родителей не вызовут. Разве что собеседование перед поступлением проводят, как в обычной школе, чтобы познакомиться и подобрать для ребенка наиболее подходящий курс. И все же главное — выбор ученика.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Галина Яковлева,

основатель и руководитель бизнес-школы для детей «Поколение Z»:

Бывают случаи, когда потребности мамы и ребенка отличаются. Например, мама отправляет дочь на курс по личностному развитию, а девочка хочет на бизнес. В итоге ребенок идет на желаемый курс и становится очень успешен в учебе. Мы можем посоветовать, но никогда не давим.

Программа бизнес-школы во многом нацелена на психологическое развитие ребенка. Поэтому некоторые особо важные для юного ума темы затрагиваются в обоих направлениях.

«Профилактика подростковых комплексов, раскрытие харизмы, вербальные и невербальные коммуникативные навыки, умение работать в команде — все это важно не только для успешного предпринимателя, но и для гармоничной личности в любой профессии», — считает Галина.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Безграничная свобода

Если подросток уже может всерьез задумываться о деле своей жизни, то у ребенка направление может меняться ежедневно, если не ежечасно. Эксперты согласны с этим, однако считают, что объяснить чаду основы бизнеса нужно, даже если он кажется еще совсем крохой. Ведь предприниматель — такая же работа, как и все остальные.

Галина Яковлева,

основатель и руководитель бизнес-школы для детей «Поколение Z»:

Самых маленьких мы знакомим с основами бизнеса через игру. Выполняя задания тренера, дети получают специальную игровую валюту, а на нее покупают объекты. Потом добавляют их на карту вымышленного города. Проиграть просто невозможно.

Пространство школы «Поколение Z» напоминает европейский учебный класс, где ребятам можно бегать, прыгать, лежать на полу. Обычные стулья, конечно, тоже есть, но по ним здорово ходить, а не сидеть смирно. В таком непоседливом режиме обычно и проходят занятия у младшей группы. Зеленые стены и разноцветные кресла-груши только гармонируют с общим весельем.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

В тот вечер, когда в школу пришла корреспондент altapress.ru, спрашивали домашку по хронофагам. Это такие «паразиты», которые съедают время. Иначе говоря, бесполезные, но долгие дела. Ведь сложно стать успешным в любой сфере, если не можешь грамотно выстроить режим дня.

Поочередно дети выходили к интерактивной доске и рассказывали, чем «временесжирающим» любят заниматься. В топе, как всегда, телефон, приставка, даже телевизор. Другой вопрос — пути решения проблемы. Их ребятишки тоже предлагали. Причем весьма радикальные.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

— Выбросить приставку в окно! — смело предлагает пухлый мальчуган. — А потом купить новую, когда снова захочется поиграть.

— Ага. А на чьи деньги ты ее купишь? — спрашивает тренер.

— На родительские.

— А это уже расточительство.

Чтобы бороться с хронофагами и не только, преподаватели тщательно разрабатывают программу для каждого курса.

Елизавета Паневина,

тренер в школе «Поколение Z», автор одного из курсов:

Все упражнения построены на принципах коммуникации, состязания и стремления к общей цели. Задействуются интеллект, креативность, навыки социальной коммуникации. Все зависит от подачи. Даже 7−8-летние дети способны усвоить полученные знания, если объяснить, как они могут их использовать.

А используют, как рассказали родители, вполне успешно.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Татьяна,

мама одной из учениц школы бизнеса «Поколение Z»:

Я не всегда могу правильно рассказать ребенку, что такое бюджет, финансы, как ставить цель и достигать ее. Даже если пытаюсь, дочка может меня не послушать в силу возраста — ей 11 лет. А тут опытные специалисты и детские психологи все доходчиво объясняют. Ребенок возвращается с занятий и сам финграмотности меня учит. Ходит уже на второй курс.

Месяц обучения в бизнес-школе «Поколение Z» стоит от 2,2 до 5 тыс. рублей в месяц. Мамы, ожидающие своих чад в коридоре после занятия, обсуждали расценки и уверенно говорили, что это недорого и вообще на детях не экономят.

А некоторые предприимчивые родители и вовсе хотят вырастить бизнесмена.

Бизнес-школы для детей в Барнауле. Анна Зайкова.

Ирина,

мама одной из учениц школы бизнеса «Поколение Z»: