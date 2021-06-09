Министр назвал 13 главных итогов учебного года в Алтайском крае

Новые школы, учебник английского, оснащение компьютерным оборудованием и страховка учителей от ковида. Это только часть главных итогов учебного года, которые подвел министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

«Закончился учебный год и важно подвести его итоги. И дальше в путь. Ведь, чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти. Так говорил Оноре де Бальзак», — написал чиновник в Instagram.

Итак, что в сфере образования смогли сделать в этом учебном году:

не допустили локдауна в образовательных организациях края , а ограничились минимальным дистантом,

а ограничились минимальным дистантом, организовали страхование учителей от ковида,

запустили Талант22 , IT-куб , два мобильных кванториума , 42 Точки роста , Дом научной коллаборации и другие проекты,

IT-куб два мобильных кванториума 42 Точки роста Дом научной коллаборации и другие проекты, решили вопрос об индексации оплаты труда педработников , участвующих в ГИА-2021,

участвующих в ГИА-2021, организовали условия для бесплатного школьного питания начальных классов,

Школьная столовая. barnaul.org

ввели четыре школы и шесть детсадов , отремонтировали еще десятки,

отремонтировали еще десятки, более 400 школ края оснастили компьютерным оборудованием и предметными классами,

увеличилось количество лауреатов и победителей предметных олимпиад , World Skills , впервые школьники края завоевали научный кубок первой степени «Шаг в будущее»,

World Skills впервые школьники края завоевали научный кубок первой степени «Шаг в будущее», открыли первую госпитальную школу Учим. Знаем,

приняли закон Алтайского края «О статусе педагогического работника»,

издали учебник английского языка Altai in focus,

подписали соглашение с научным консорциумом МГУ Вернадский - Алтай,

после пандемии запустили детские лагеря.

Костенко подчеркнул, что за каждым пунктом скрыт титанический труд и «все для того, чтобы у детей Алтайского края было лучшее».