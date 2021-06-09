Министр назвал 13 главных итогов учебного года в Алтайском крае

«Закончился учебный год и важно подвести его итоги. И дальше в путь. Ведь, чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти. Так говорил Оноре де Бальзак», — написал чиновник в Instagram.
Итак, что в сфере образования смогли сделать в этом учебном году:
- не допустили локдауна в образовательных организациях края, а ограничились минимальным дистантом,
- организовали страхование учителей от ковида,
- запустили Талант22, IT-куб, два мобильных кванториума, 42 Точки роста, Дом научной коллаборации и другие проекты,
- решили вопрос об индексации оплаты труда педработников, участвующих в ГИА-2021,
- организовали условия для бесплатного школьного питания начальных классов,
Школьная столовая.
barnaul.org
- ввели четыре школы и шесть детсадов, отремонтировали еще десятки,
- более 400 школ края оснастили компьютерным оборудованием и предметными классами,
- увеличилось количество лауреатов и победителей предметных олимпиад, World Skills, впервые школьники края завоевали научный кубок первой степени «Шаг в будущее»,
- открыли первую госпитальную школу Учим. Знаем,
- приняли закон Алтайского края «О статусе педагогического работника»,
- издали учебник английского языка Altai in focus,
- подписали соглашение с научным консорциумом МГУ Вернадский - Алтай,
- после пандемии запустили детские лагеря.
Костенко подчеркнул, что за каждым пунктом скрыт титанический труд и «все для того, чтобы у детей Алтайского края было лучшее».