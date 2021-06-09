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Образование

Министр назвал 13 главных итогов учебного года в Алтайском крае

Новые школы, учебник английского, оснащение компьютерным оборудованием и страховка учителей от ковида. Это только часть главных итогов учебного года, которые подвел министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Максим Костенко на ЕГЭ.
Максим Костенко на ЕГЭ.
educaltai.ru

«Закончился учебный год и важно подвести его итоги. И дальше в путь. Ведь, чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти. Так говорил Оноре де Бальзак», — написал чиновник в Instagram.

Итак, что в сфере образования смогли сделать в этом учебном году:

  • не допустили локдауна в образовательных организациях края, а ограничились минимальным дистантом,
  • организовали страхование учителей от ковида,
  • запустили Талант22, IT-куб, два мобильных кванториума, 42 Точки роста, Дом научной коллаборации и другие проекты,
  • решили вопрос об индексации оплаты труда педработников, участвующих в ГИА-2021,
  • организовали условия для бесплатного школьного питания начальных классов,
Школьная столовая.
Школьная столовая.
barnaul.org
  • ввели четыре школы и шесть детсадов, отремонтировали еще десятки,
  • более 400 школ края оснастили компьютерным оборудованием и предметными классами,
  • увеличилось количество лауреатов и победителей предметных олимпиад, World Skills, впервые школьники края завоевали научный кубок первой степени «Шаг в будущее»,
  • открыли первую госпитальную школу Учим. Знаем,
  • приняли закон Алтайского края «О статусе педагогического работника»,
  • издали учебник английского языка Altai in focus,
  • подписали соглашение с научным консорциумом МГУ Вернадский - Алтай,
  • после пандемии запустили детские лагеря.

Костенко подчеркнул, что за каждым пунктом скрыт титанический труд и «все для того, чтобы у детей Алтайского края было лучшее».

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