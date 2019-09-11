Министр образования объяснил, почему некоторые школы в Алтайском крае не открылись 1 сентября

Пять школ в Алтайском крае не открылись 1 сентября, их ученики будут заниматься в других образовательных учреждениях, рассказал altapress.ru министр образования и науки Максим Костенко. Это связано не с оптимизацией, а с ремонтными работами. Он отметил, также, что количество учреждений не сократилось, несмотря на 24 просьбы муниципалитетов о ликвидации школ.

Сколько школ в крае

По данным на 1 октября 2018 года, в крае работают 1097 общеобразовательных школ. В 2017 году их было 1115. В этом году произошло «перераспределение», 11 школ получили статус филиала, их общее число выросло до 414. При этом количество самих «объектов» не уменьшилось.

«Для нас не столь принципиально количество школ, сколько то, чтобы все дети получили образование, тот самый всеобуч, который еще в 1903 году на съезде РСДРП обозначили главной задачей, — говорит Максим Костенко. — То есть 100% детей должны пойти в школу, где будут созданы комфортные условия».

До конца года откроются несколько пристроек к школам — в селе Первомайском Бийского района, в Калманке, Ключах, селе Покровка Локтевского района. Плюс еще одна школа на 550 мест в Барнауле.

Школа. Михаил Хаустов

Разумная оптимизация

По мнению Костенко, проблема ликвидации и преобразования школ еще долго будет актуальной. Это связано с демографическими и социально-экономическими вопросами. Есть школы, где в школе учатся всего пять человек, по одному человеку в классе.

Решение о реорганизации — присоединении к другой, базовой школе — должен принять муниципалитет, посоветовавшись с педагогическим коллективом и родителями учеников. Малое количество учеников не единственная причина такой оптимизации. Бывает, что все учителя школы, например, уходят на пенсию. Тогда детей либо возят в большую школу, либо учителя оттуда приезжают вести уроки.

Если стоит вопрос о закрытии школы, муниципальные власти обращаются в минобр. В течение учебного года 2018−2019 поступило 24 таких обращения, однако, ни одно из них не было поддержано.

Максим Костенко утверждает, что статус филиала принципиально ничего не меняет ни для родителей, ни для детей. Однако в филиалах упраздняется должность директора и бухгалтера, с чем не все согласны.

Школа , класс. unsplash.com

Закрыты на ремонт

По словам министра, каждый год есть несколько объектов, которые даже не рассматриваются с точки зрения начала там учебного процесса. В прошлом году таких объектов было 15, в этом — пять. Они закрыты на реконструкцию или там продолжается ремонт. При этом они не ликвидированы, просто там пока невозможно учиться.

В этом году в крае будут отремонтированы 186 учреждений образования, еще примерно столько же ожидают ремонта, в том числе Рубцовский лицей, судьба которого была решена еще в мае.

По словам Максима Костенко, лицей требует серьезного подхода. Сначала его хотели реконструировать, но даже первичный осмотр показал, что проще снести и построить новый.

«В школах принимали ЕГЭ до 20 июля, для подготовки к новому учебному году оставалось меньше полутора месяцев. Можно ли там провести серьезный ремонт? — говорит Костенко. — Так же дела обстоят, например, в Усть-Каже в Красногорском районе».

Еще одна школа, которая не предъявлялась для приемки — в поселке Лесной Первомайского района, где 9 февраля 2019 года обвалился потолок. «Мы не рекомендовали местным властям принимать решение о закрытии. Есть ведь и учителя, и около 50 учеников. Так что пока поставим этот вопрос на паузу», — сказал Костенко.

Есть еще и так называемые «условно принятые» школы. В прошлом году их было больше десятка, сейчас четыре. Это те объекты, которые в целом удовлетворяют требованиям надзорных органов, но скоро «уйдут в ремонт». Например, школа в селе Плешково в Зональном районе или школа имени Бианки в Бийске. До конца декабря они будут приняты комиссией.