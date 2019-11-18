Уже не бедные. Министр образования рассказал, как изменилась зарплата учителей в Алтайском крае после реформы

С 1 сентября учителя в Алтайском крае начали получать зарплату по новым правилам после грандиозной реформы системы оплаты труда. Несмотря на то, что прошло всего два месяца и глобальные выводы делать рано, глава алтайского минобра Максим Костенко озвучил первые итоги: средняя зарплата выросла на 3−4 тыс. рублей.

Золотой миллиард

Масштабный анализ положения дел в образовательных учреждениях в начале 2019 года позволил выявить главные проблемы, из-за которых учителя остаются беднейшей категорией населения.

1. Минимальный оклад составлял 2950 рублей.

2. Формирование фонда оплаты труда шло так, что в школах, особенно сельских малокомплекных, стимулирующих выплат на часть года не хватало.

3. Оплата строилась на таком понятии, как «ученико/час». У одного учителя в классе 12 учеников, у другого — 25. Ставка у обоих 18 часов, нагрузка одинаковая, а зарплата разная.

4. Очень сложная система начисления, в которой путались сами учителя. Фишка педагога занимала два листа А4, в ней учитывались 12 факторов.

5. После последнего повышения МРОТ обслуживающий персонал в школах стал получать столько же, сколько некоторые учителя.

Учитель , школа. Михаил Хаустов

Минобр предложил всего три фактора, которые могут влиять на зарплату: оклад, стимулирующая и компенсационная части — и провел аудит всех школ разной наполняемости. Но в системе образования оказалось недостаточно средств, чтобы перейти на новый способ оплаты труда педагогов.

«Мы обратились к губернатору, и он принял беспрецедентное решение увеличить фонд уже в этом году», — рассказывал Максим Костенко в интервью altapress.ru.

В итоге фонд оплаты труда увеличился почти на 1 млрд рублей. Депутаты АКЗС внесли соответствующие изменения в закон о бюджете.

Школа. Учеба. СС0.

Как выросли зарплаты

Согласно данным минобра, средняя зарплата педагогических работников в Алтайском крае по итогам восьми месяцев 2019 года (за исключением отпускных) составила 24 010 рублей, в сентябре 27 850, в октябре 28 550.

В Барнауле эти показатели больше. По итогу 8 месяцев средняя зарплата 28 000 рублей (33 600 рублей в сентябре и октябре).

С октября МРОТ повысили на 4,3%, поэтому рост средней оплаты труда педагогов в итоге составил 19% вместо 15 запланированных.

Новая система оплаты труда должна была помочь в первую очередь учителям малокомплектных школ, которых в крае подавляющее большинство.

Учитель. СС0.

По словам Максима Костенко, в некоторых районах рост оплаты составил до 30−34%, например, в Шелаболихинском, Родинском, Баевском и других, там, где как раз высока концентрация малокомлпектных школ.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

В Барнауле есть случаи, когда зарплата не только не увеличилась, но и чуть снизилась. Мы видим, что это сбой не на уровне системы, а на уровне конкретного учреждения. Где-то не хватило фонда оплаты, потому что перерасходовали в первом полугодии, где-то не так поделили стимулирующие выплаты.

Барнаульская школа. Михаил Хаустов

Нагрузки МРОТ

С июня на 10% увеличилось количество людей, которые получают больше 23 тыс. рублей. Их стало 60%. Больше 3000 учителей в крае получали зарплату, равную МРОТ. Сейчас таких нет, их зарплата составляет от 15 тыс. рублей и выше.

На 30% сократилось количество людей, которые работали на неполную ставку. То есть раньше они брали небольшую нагрузку, и им все равно доплачивали до МРОТ. Теперь они увидели, что оплата может быть больше, если работать на ставку или чуть больше.

1,25 ставки — такая нагрузка на учителя считается допустимой и рекомендованной. Министр просвещения Ольга Васильева назвала ставку 1,3 приемлемой. Средняя нагрузка на учителя в Барнауле 1,5.

Школа. Учитель СС0

Что будет дальше

«Блистать тут особо нечем. Мы все равно считаем, что это мало и будем работать дальше», — комментирует первые итоги реформы Костенко

С 1 января 2020 года учителям повысят окладную часть. В новой системе оплаты она единая для всех и составляет 7010 рублей. Ее увеличат на столько, на сколько подрастет МРОТ.

В задачах минобра также решение вопроса об увеличении окладной части для работников краевых подведомственных учреждений с 1 января.

Школа. Учеба. СС0.

Классный учитель

О дополнительном поощрении за классное руководство говорили на встрече с лидерами образовательной отрасли края с губернатором. Александр Загайнов, директор 126-й школы Барнаула и руководитель ассоциации «Лучшие школы Алтая» отметил, что недавно принятая модель оплаты труда вобрала все лучшее от предыдущих и отсеяла то, что не прижилось со временем, но в ней есть непонятные нюансы.

Александр Загайнов,

директор 126-й школы Барнаула:

Плата за классное руководство не входит в раздел обязательных выплат и финансируется по остаточному принципу. У нас в школе доплата высока — 3200 рублей, но, если мы посмотрим на функционал классного руководителя — моральный, эмоциональный, интеллектуальный — то увидим, что этого все равно недостаточно.

Школа , класс. unsplash.com

Сейчас алтайский минобр разрабатывает систему стимулирования учителей, занятых классным руководством. Доплата таким педагогам на сегодняшний день составляет от 500 до 5000 рублей в разных школах.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Мы понимаем, что установить одинаковую сумму за классное руководство для всех невозможно. Будем исходить из комлектности школы и вводить дополнительные коэффициенты. Эту работу завершим в первом полугодии 2020-го.

Самый народный учитель

Виктор Томенко после встречи с педагогами в октябре дал поручение разработать краевой закон о социальном статусе педагогического работника, который бы предусматривал как материальные, так и нематериальные формы поощрения учителей.

В числе последних — введение званий «Народный учитель Алтая», «Почетный учитель» и ряд других наград за просветительскую работу. В 2020 году такой закон будет принят.