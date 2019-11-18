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Уже не бедные. Министр образования рассказал, как изменилась зарплата учителей в Алтайском крае после реформы

С 1 сентября учителя в Алтайском крае начали получать зарплату по новым правилам после грандиозной реформы системы оплаты труда. Несмотря на то, что прошло всего два месяца и глобальные выводы делать рано, глава алтайского минобра Максим Костенко озвучил первые итоги: средняя зарплата выросла на 3−4 тыс. рублей.

Максим Костенко.
Максим Костенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Золотой миллиард

Масштабный анализ положения дел в образовательных учреждениях в начале 2019 года позволил выявить главные проблемы, из-за которых учителя остаются беднейшей категорией населения.

1. Минимальный оклад составлял 2950 рублей.

2. Формирование фонда оплаты труда шло так, что в школах, особенно сельских малокомплекных, стимулирующих выплат на часть года не хватало.

3. Оплата строилась на таком понятии, как «ученико/час». У одного учителя в классе 12 учеников, у другого — 25. Ставка у обоих 18 часов, нагрузка одинаковая, а зарплата разная.

4. Очень сложная система начисления, в которой путались сами учителя. Фишка педагога занимала два листа А4, в ней учитывались 12 факторов.

5. После последнего повышения МРОТ обслуживающий персонал в школах стал получать столько же, сколько некоторые учителя.

Учитель, школа.
Учитель, школа.
Михаил Хаустов

Минобр предложил всего три фактора, которые могут влиять на зарплату: оклад, стимулирующая и компенсационная части — и провел аудит всех школ разной наполняемости. Но в системе образования оказалось недостаточно средств, чтобы перейти на новый способ оплаты труда педагогов.

«Мы обратились к губернатору, и он принял беспрецедентное решение увеличить фонд уже в этом году», — рассказывал Максим Костенко в интервью altapress.ru.

В итоге фонд оплаты труда увеличился почти на 1 млрд рублей. Депутаты АКЗС внесли соответствующие изменения в закон о бюджете.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Как выросли зарплаты

Согласно данным минобра, средняя зарплата педагогических работников в Алтайском крае по итогам восьми месяцев 2019 года (за исключением отпускных) составила 24 010 рублей, в сентябре 27 850, в октябре 28 550.

В Барнауле эти показатели больше. По итогу 8 месяцев средняя зарплата 28 000 рублей (33 600 рублей в сентябре и октябре).

С октября МРОТ повысили на 4,3%, поэтому рост средней оплаты труда педагогов в итоге составил 19% вместо 15 запланированных.

Новая система оплаты труда должна была помочь в первую очередь учителям малокомплектных школ, которых в крае подавляющее большинство.

Учитель.
Учитель.
СС0.

По словам Максима Костенко, в некоторых районах рост оплаты составил до 30−34%, например, в Шелаболихинском, Родинском, Баевском и других, там, где как раз высока концентрация малокомлпектных школ.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

В Барнауле есть случаи, когда зарплата не только не увеличилась, но и чуть снизилась. Мы видим, что это сбой не на уровне системы, а на уровне конкретного учреждения. Где-то не хватило фонда оплаты, потому что перерасходовали в первом полугодии, где-то не так поделили стимулирующие выплаты.

Барнаульская школа.
Барнаульская школа.
Михаил Хаустов

Нагрузки МРОТ

С июня на 10% увеличилось количество людей, которые получают больше 23 тыс. рублей. Их стало 60%. Больше 3000 учителей в крае получали зарплату, равную МРОТ. Сейчас таких нет, их зарплата составляет от 15 тыс. рублей и выше.

На 30% сократилось количество людей, которые работали на неполную ставку. То есть раньше они брали небольшую нагрузку, и им все равно доплачивали до МРОТ. Теперь они увидели, что оплата может быть больше, если работать на ставку или чуть больше.

1,25 ставки — такая нагрузка на учителя считается допустимой и рекомендованной. Министр просвещения Ольга Васильева назвала ставку 1,3 приемлемой. Средняя нагрузка на учителя в Барнауле 1,5.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

Что будет дальше

«Блистать тут особо нечем. Мы все равно считаем, что это мало и будем работать дальше», — комментирует первые итоги реформы Костенко

С 1 января 2020 года учителям повысят окладную часть. В новой системе оплаты она единая для всех и составляет 7010 рублей. Ее увеличат на столько, на сколько подрастет МРОТ.

В задачах минобра также решение вопроса об увеличении окладной части для работников краевых подведомственных учреждений с 1 января.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Классный учитель

О дополнительном поощрении за классное руководство говорили на встрече с лидерами образовательной отрасли края с губернатором. Александр Загайнов, директор 126-й школы Барнаула и руководитель ассоциации «Лучшие школы Алтая» отметил, что недавно принятая модель оплаты труда вобрала все лучшее от предыдущих и отсеяла то, что не прижилось со временем, но в ней есть непонятные нюансы.

Александр Загайнов,
директор 126-й школы Барнаула:

Плата за классное руководство не входит в раздел обязательных выплат и финансируется по остаточному принципу. У нас в школе доплата высока — 3200 рублей, но, если мы посмотрим на функционал классного руководителя — моральный, эмоциональный, интеллектуальный — то увидим, что этого все равно недостаточно.

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Сейчас алтайский минобр разрабатывает систему стимулирования учителей, занятых классным руководством. Доплата таким педагогам на сегодняшний день составляет от 500 до 5000 рублей в разных школах.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

Мы понимаем, что установить одинаковую сумму за классное руководство для всех невозможно. Будем исходить из комлектности школы и вводить дополнительные коэффициенты. Эту работу завершим в первом полугодии 2020-го.

Самый народный учитель

Виктор Томенко после встречи с педагогами в октябре дал поручение разработать краевой закон о социальном статусе педагогического работника, который бы предусматривал как материальные, так и нематериальные формы поощрения учителей.

В числе последних — введение званий «Народный учитель Алтая», «Почетный учитель» и ряд других наград за просветительскую работу. В 2020 году такой закон будет принят.

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