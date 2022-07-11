Минобрнауки сообщило, что плата за детский сад в Алтайском крае не изменится

Плата за детский сад в Алтайском крае в 2022 году сохранится на прежнем уровне. Об этом сообщается на сайте регионального Миниобрнауки.

В ведомстве уточнили, что такого результата удалось достичь благодаря субсидированию из краевого бюджета.

«Грамотное распределение выделенных субсидий позволит исключить в текущем году увеличение родительской платы за содержание детей в детских садах», — подчеркнули в министерстве.

Минобрнауки также обратило внимание, что максимальный размер родительской платы в Алтайском крае не менялся с 2019 года. Расходы на первого ребенка компенсируются в размере 20%, на второго — 50%, на третьего — 70%.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 325 будущих первоклассников не смогли попасть в школу по прописке. Больше всего отказов получили семьи, которые подали заявления в школу № 136 Индустриального района. В число первоклашек не смогли попасть 118 детей.