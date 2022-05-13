Минпросвещения заинтересовалось рекомендациями по показу алтайским школьникам антироссийского мультика

Минпросвещения России просит прокуратуру проверить фейковые рекомендации по показу антироссийского мультфильма про Ваню и Колю, пишет ТАСС .

Учителям одной из школ Алтайского края якобы было рекомендовано показать детям антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, «где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться на переменах».

Минпросвещения обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить фейковое обращения к педагогам.

Причем подобные фейки возникали и ранее, отметили в ведомстве, иногда с применением подделки писем со стороны «неизвестных злоумышленников».

«Благодаря бдительности учителей несколько аналогичных попыток распространить подобную информацию было заблокировано и в ряде других регионов. Учителя четко отреагировали на фейковую информацию и не стали показывать такие ролики детям», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там также добавили, что в российских школах повсеместно проходят уроки, направленные на борьбу с фейками.

А ранее оказалась фейком листовка о сборе тревожного чемоданчика для барнаульских дошколят.