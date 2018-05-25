На Последний звонок в барнаульскую школу приехали не Porsche и Mercedes, а мэр и губернатор

Александр Карлин поздравил выпускников барнаульской гимназии №42 c "Последним звонком". 25 мая 2018 года. Фото : Сергей Фахретдинов. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru. Праздник "Последний звонок" в гимназии №42. Барнаул, 25 мая 2018 года. Фото : altapress.ru.

Во время встречи Александр Карлин выступил пред группой ребят, побеждавших и занимавших призовые места на предметных олимпиадах, поговорил с ними о будущем, сообщил о том, какие возможности есть у высшей школы в Алтайском крае. А также рассказал несколько поучительных историй из своей жизни. Школьники задавали губернатору вопросы.

Глава региона посетовал на то, что некоторые из ребят собираются поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, ведь в наших вузах тоже дают хорошее образование. Как рассказала Александру Карлину директор гимназии Генриетта Татарникова, многие из выпускников математических классов собираются поступать в АлтГТУ на факультеты, связанные с информатикой, а среди выпускников гуманитарных классов есть те, кто выбрал АлтГУ.

Карлин заметил, что не в его традиции насильно удерживать всеми силами школьников в местных вузах, как это практикуют некие его коллеги. Но, как сказал губернатор края, он надеется, что, получив выбранные специальности, выпускники 42-й вернутся на родину. И пообещал, что если кому-то понадобится помощь в Москве, то столичное представительство края обязательно поможет.

В конце встречи школьники осмелели и попросили Александра Карлина рассказать анекдот и сфотографироваться вместе с ними. Губернатор не смог отказать выпускниками в такой день и удовлетворил обе их просьбы.

Анекдот от губернатора

— Мартышка, которую посадили в клетку, думает, что она — птица.

Губернатор также дал совет школьникам на будущую жизнь: "Надо понимать себя, любить себя, но не жалеть себя".