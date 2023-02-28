Окончание капремонта в «заплесневелой» алтайской школе снова перенесли

Капремонт школы на станции Голуха Заринского района, который начали еще летом 2021 года, не сумели завершить к 28 февраля, как предполагал контракт, сообщает «Банкфакс».

Директор школы Ольга Бельц говорит, что компания ООО «Триумф строй» не отремонтировала спортивный зал.

Изначально ремонт собирались завершить в декабре 2022, но срок сдачи передвинули на 28 февраля из-за спортзала, в котором протекала крыша.

«Триумф» ожидал, что за зиму в помещении станет сухо, и ремонт завершат в срок: оставалось отштукатурить проблемную стену и застелить пол деревом.

Однако влага до сих пор не ушла. Поэтому контракт с «Триумф строем» решили закрыть за вычетом работ, которые не произвели не по его вине.

С дальнейшим планом действий касательно спортзала директор образовательного учреждения и его учредитель — администрация Заринского района — пока не определились.

Изначально за ремонт школы взялись летом 2021 и должны были закончить той же осенью. Однако первый подрядчик, скандальный «Империал-А», к которому школа сейчас готовит иски, недобросовестно выполнил свою работу.

Строители надолго оставили крышу здания раскрытой, из-за чего оно стало промокать и покрываться изнутри плесенью. Стены и потолок решили «уводить» под декоративные покрытия. Сельчане предположили, что это лишь спрячет проблему, но не решит ее.

Ранее стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа.