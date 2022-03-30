30 марта
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Образование

Опорный вуз Алтайского края взялся воспитывать «элитных» педагогов

В АлтГУ прошла крупнейшая в крае очно-заочная педагогическая школа для старшеклассников, которые планируют освоить профессию учителя.

Педагогическая школа в АлтГУ.
Педагогическая школа в АлтГУ.
Пресс-служба вуза.

Цель школы — подготовка школьников к осознанному выбору профессии учителя, достижению высоких образовательных результатов в предметной области, формирование интереса к учительской профессии, ориентация на целевое обучение по педагогическим специальностям в Алтайском госуниверситете и дальнейшую работу в школах региона в условиях новой педагогической реальности.

Проект «От ученика школы — к школьному учителю» АлтГУ реализует по проекту федеральной инновационной площадки «Новые модели педагогического образования в университете».

«Выпускники Алтайского госуниверситета обладают особой, мощной фундаментальной подготовкой, — объясняет руководитель площадки Ольга Морозова. — Получая в системе бакалавриата и магистратуры педагогическое образование, они могут вступать в качестве элитных педагогов. Именно такие учителя могут готовить будущую интеллектуальную элиту нашего общества».

Одной из форм регионального проекта подготовки учителей стала как раз педагогическая школа. Она дает возможность школьникам соприкоснуться с будущей профессией, попробовать свои силы в качестве педагога, по-новому взглянуть на давно известную профессию учителя, развивать свою эмоционально-чувственную сферу, начать воспитывать в себе важные личностные качества, необходимые будущему педагогу.

Всему этому школьники учились в разных форматах: тренинги, деловые игры, квесты, мастер-классы.

Сейчас школам Алтайского края не хватает учителей математики, физики, химии, биологии, иностранных языков. Ольга Морозова выразила надежду, что нынешние участники педагогической школы пополнят ряды студентов вуза по этим специальностям, а после начнут работать в средних образовательных учреждениях.

Педагогическая школа рассчитана на два года. За время работы каждый участник сформирует собственное портфолио достижений, которое учтут при поступлении в вуз.

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