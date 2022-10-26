Первый студенческий киберкласс появился в алтайском вузе

Аудиторию 205Л АлтГУ оснастили всем необходимым. Она будет использоваться для тренировок киберспортсменов, а также для образовательного процесса.
Киберкласс в университете появился благодаря победе вуза во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты».
На развитие движения студенческого киберспорта, в рамках грантовой поддержки вузу выделили 2,5 млн рублей.
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров проект поддержал.
«Компьютерные игры пользуются огромным спросом в IT-сфере. Сейчас у нас шесть укомплектованных мест для занятий компьютерным спортом. Со временем будем пополнять арсенал оборудования и стремиться к уровню Российского технологического университета МИРЭА», — подчеркивает Сергей Николаевич.