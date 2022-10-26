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Образование

Первый студенческий киберкласс появился в алтайском вузе

20 октября в Алтайском госуниверситете открыли уникальный киберкласс. Он стал первым геймерским пространством среди вузов Алтайского края. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Компьютерная игра. Геймер.
Компьютерная игра. Геймер.
СС0

Аудиторию 205Л АлтГУ оснастили всем необходимым. Она будет использоваться для тренировок киберспортсменов, а также для образовательного процесса.

Киберкласс в университете появился благодаря победе вуза во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты».

На развитие движения студенческого киберспорта, в рамках грантовой поддержки вузу выделили 2,5 млн рублей.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров проект поддержал.

«Компьютерные игры пользуются огромным спросом в IT-сфере. Сейчас у нас шесть укомплектованных мест для занятий компьютерным спортом. Со временем будем пополнять арсенал оборудования и стремиться к уровню Российского технологического университета МИРЭА», — подчеркивает Сергей Николаевич.

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