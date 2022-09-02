2 сентября
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Образование

Почему не все школы Алтайского края перешли на «пятидневку»

В 2022—2023 учебном году доля обучающихся в первую смену составит 78% от общей численности школьников, рассказал председатель комитета по образованию и науке АКЗС Александр Молотов.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

В 31 муниципальном образовании Алтайского края все школьники будут обучаться в первую смену, в оставшихся 38-ми работа по переходу на обучение в одну смену будет продолжена.

Около 54% общеобразовательных организаций с 1 сентября 2022 года полностью перешли на пятидневную учебную неделю.

«Шестидневка» сохраняется в школах с углубленным изучением отдельных предметов, а также в школах, в которых есть классы, не перешедшие на обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования.

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