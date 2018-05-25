Позитивные фото из прошлого: как отмечали "Последний звонок" в СССР

25 мая для российских школьников прозвучит последний звонок. Кто-то придет на праздник в белых фартуках и красных лентах, как это делали еще тогда, когда страна наша называлась Советский Союз.
О том, когда и где впервые отметили "Последний звонок", доподлинно неизвестно. Но по рассказам мам и бабушек сотрудников нашей редакции, в 70-е годы такой праздник уже был. В школах рисовали стенгазеты к последнему дню учебы, готовили праздничное представление: своего рода капустник с чтением стихов, песнями, сценками и даже акробатическими номерами.
А на торжественной линейке во дворе школы какой-нибудь высокий и крепкий выпускник (тогда это были 10-клаасники) должен был нести на плечах нарядную первоклассницу с большими бантами, которая звонили в колокольчик.