Прокуратура не нашла подтверждений тому, что школьниц раздевали перед входом на ЕГЭ

Напомним, в Воронеже школьницы жаловались, что перед ЕГЭ их заставляли снимать нижнее белье и пирсинг.

Как сообщили ТАСС в Рособрнадзоре со ссылкой на решение прокуратуры, в пункте проведения экзамена в воронежской школе был некачественный металлоискатель, который реагировал на незначительные элементы металла на одежде школьников.

«При этом факты досмотров и требований участников снять какие-либо предметы одежды прокуратурой не подтверждены», — сказали в ведомстве.

При этом отец рассказывал, что насчитал на улице 11 девочек, которые выходили из здания снимать лифчики.

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