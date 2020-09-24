«Пусть губернатор покушает это»: сибирские ученики сфотографировали «отруби с жидкостью»

В паблике « Инцидент Кузбасс » опубликовали фотографию из школьной столовой, где на столах разложили яства, которыми якобы постоянно потчуют учеников.

В подписи к фотографиям отметили, что такое питание организовали в Анжеро-Судженске для учеников начальных классов школы № 17.

«Посмотрите, чем кормят наших детей в школе!!! Это бесплатное питание начальной школы, на которое выделяются деньги от государства! Уже не первый раз поступают жалобы от детей!» — возмущается, судя по всему, родитель ученика.

По его словам, «телефоны в столовую брать запрещают!!! <…> чтобы дети не показывали родителям, чем их кормят!»

«Собак лучше кормят! Дети голодные, все родители возмущены! В других школах кормят хорошо: первое, второе и компот! Я считаю, что должно быть одно меню на все школы! И так куча проблем, которые не решаются, так еще и кормят непонятно чем!!!» — негодует анонимный родитель.

В комментариях к публикации автора возмущения сразу же поправили, отметив, что это не отруби, а ячневая каша на молоке и какао. Также пришли к выводу, что недовольство выразила женщина и посоветовали ей в следующий раз ставить побольше восклицательных знаков.

«Ох, горе-мамаши. Дети не любят многие кашу, но это не значит, что ее не нужно есть. Есть правила, которые обязывают ее давать… сегодня ячка, завтра овсянка, потом пшенка и так далее», — разъяснила одна из подписчиц паблика.

Что касается самого негодования, то, как это обычно и происходит, в комментариях разделились на два лагеря: поддерживающие и укоряющие.

Первые отметили: «Пусть губернатор покушает это…», «Нас так в тюрьме кормили», «Ну так не депутатская же столовая, и так сойдет», «Выглядит, конечно, неаппетитно».

США: гамбургер с картошкой фри. открытые источники

Вторые посоветовали «мамаше» приучать к правильному питанию себя и ребенка, чтобы каша всю семью так сильно не пугала.

«Конечно, чипсы бы они лучше ели, чем кашу! И мать туда же», «Видимо, вам надо пиццу, пельмени и чипсы?», «Вы, бедолаги, хотите, чтобы вас и ваших детей кормили мясом, шашлыками и шаурмой», — с укором написали те, кого устраивает такое питание в школах.

Собственно, полезность каши отметило большинство подписчиков паблика, к тому же, по их мнению, это вполне обычная еда для начальной школы: «Ничего жуткого, типа зеленых сосисок».

Напомним, ранее в Барнауле бесплатное горячее питание для начальной школы сразу же вызвало скандал. Родители пожаловались, что их детей якобы кормят одними кашами и запеканками, а мяса почти нет.

После в комбинате школьного питания пообещали добавить в бесплатные завтраки еще больше мяса.